Scaloni no confirmó el equipo para enfrentar a Bolivia y habló sobre la vuelta del público

08/09/2021 - 19:57 Deportivo

El entrenador de la selección Argentina, Lionel Scaloni habló hoy en conferencia de prensa donde no confirmó el equipo que jugará este jueves frente a Bolivia y al respecto manifestó: “Tenemos que decidir a los que van a reemplazar los que no van a estar. Con Bolivia tenemos que jugar y ganar”. Además, indicó que Juan Musso será el titular y que esperará el entrenamiento de esta tarde para terminar de definir a los once titulares.

Scaloni también habló de la suspensión del partido entre la Selección argentina y su par de Brasil y aseguró que tiene una “sensación extraña y fea” debido a que no se pudo “jugar al futbol”.

“En ningún momento pensamos que podía pasar lo que pasó”, señaló el técnico del elenco nacional, a la vez que remarcó: “La sensación es extraña y fea porque no pudimos jugar al fútbol que ers lo que realmente queríamos”.

Además fue muy crítico acerca de la negación de la Premier League y otras ligas menores de ceder jugadores para esta triple fecha de Eliminatorias: “No puede pasar”. Indicó que por este motivo decidió liberar a Romero, Lo Celso, Emiliano Buendía y Martínez, ya que estaban siendo presionados por sus clubes.

“Después de jugar con Venezuela, los jugadores me vinieron a plantear cosas que estaban ocurriendo en su club y por eso, como entrenador, decidí liberarlos. Quiero recalcar que ellos cuando vinieron querían jugar los tres partidos, pero estaban agobiados por las presiones de sus clubes y les di permiso para que vuelvan. Son situaciones que no pueden volver a pasar. No se puede condicionar al futbolista cuando viene a jugar Eliminatorias”, sentenció.

Por último remarcó su felicidad por la decisión de que se vuelva a jugar con público: “Es una alegría enorme que la gente pueda venir a ver a la Selección. Lamentablemente con aforo limitado, pero ya es un avance increíble que puedan estar disfrutando de los jugadores. El hincha es incondicional, siempre tuve esa sensación. Eso no creo que haya cambiado. Sí es cierto que haber ganado un título motiva más, es algo especial”, cerró.