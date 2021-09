Lionel Messi habló tras el escándalo con la Selección Argentina en Brasil

08/09/2021 - 20:19 Deportivo

Lionel Messi, capitán y símbolo de la Selección Argentina, rompió el silencio en una entrevista luego del escándalo por el partido suspendido contra Brasil por Eliminatorias.

El capitán comenzó aclarando que primero deben enfrentar a Bolivia, y luego pensar en los festejos por la obtención de la Copa América.

"Primero tenemos que pensar en ganar los tres puntos para seguir sumando, desvía un poco el foco y después se complicaba mucho más. Ganar los tres puntos para estar más cerca de la clasificación. Disfrutar la Copa que se ganó y todo lo que podamos. Poder festejar un título, habíamos estado cerca muchas veces, no habíamos tenido la suerte de poder hacerlo. Se dio y hay que disfrutarlo", manifestó Messi.

Lio también hizo referencia a la vuelta del público.

"Hay momentos que no me gusta ver, pero es parte de todo esto, de juego, de lo que toca… A veces se da, a veces no, por suerte la última fue diferente. Estamos viendo que es una locura todo, una lástima que no pueda ser a estadio lleno por la pandemia. Es un momento espectacular para nosotros, muchas ganas de disfrutar todo eso".

Consultado sobre lo que no tiene que hacer la Selección de cara al Mundial de Qatar, el astro respondió: "Creer que llegamos a nuestro tope, creer que somos los mejores, tenemos que seguir creciendo. Aprovechar el envión. La Copa América nos tiene que dar el envión para crecer en el juego. Crecer en lo futbolístico".

El jugador del PSG, reveló lo que sintió al recibir la fuerte infracción en el partido ante Venezuela: "En ese momento sentí como que se me fue la pierna para atrás, sentí algo en la rodilla, tenía un poco de molesta en el partido… Por suerte fue el golpe nomás, pero en ese momento fue fea la patada".

En otro tramo de la nota, Messi reveló en qué lugar pone la Copa América entre todas sus conquistas.

"Esto fue lo más difícil. Pasé muchas cosas. Tuve la suerte en el club que me tocó ganar muy rápido y seguido, los golpes vinieron después. Con la selección fue golpe tras golpe, competición por competición. Poder disfrutar algo con la Selección fue especial".

“Una parte del periodismo nos trató de fracasados, que no sentíamos la camiseta y no teníamos que jugar más en la Selección. Intentamos dar el máximo y ser campeones, no todo pasa por ganar o perder. Es muy difícil ganar un Mundial o la Copa América”, añadió.

“No creernos ser los mejores del mundo, hay que reconocer que no somos los mejores, hay que empezar con humildad, trabajo, dar lo máximo siempre. Hay muchísimas selecciones muy buenas, que quieren ser campeón y compiten de igual a igual. Lo importante es dejar todo, y si no se pudo no se pudo. Llegar a la final del Mundial y dos Copa América no son poca cosa”, completó.