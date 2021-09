Romero: ''No queda otra que agachar la cabeza y trabajar''

09/09/2021 - 04:55 Deportivo

Luego de la dura derrota de Güemes ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, el capitán David Romero dio la cara y habló con la prensa en este difícil momento que atraviesa el equipo. "El resultado abultado nos duele mucho y es una derrota que no esperábamos. Venimos en una meseta de la que no estamos pudiendo salir. Y sobre todo esta nos duele porque éramos locales y queríamos ganar y seguir ahí arriba, pero no se nos dio. No queda otra que agachar la cabeza y trabajar", señaló.

A la hora de buscarle explicaciones al resultado adverso ante los chubutenses, manifestó: "En el primer tiempo le buscamos la vuelta y por ahí nos faltaba en los metros finales un poco de claridad, pero siempre lo buscamos y tratamos de hacer un partido intenso. No se nos dieron las cosas y ellos nos golpearon en el momento justo y eso nos jugó en contra".

"El segundo gol nos golpeó más. Lo fuimos a buscar, capaz que un poquito desordenados y ellos encontraron el gol de contra. Eso sí nos mató del todo ya", agregó.

El delantero friense aseguró que "a todos los equipos les pasa lo mismo" en relación a que, en algún pasaje del torneo caen en rachas negativas. Aunque lamentó que justo ahora lo esté sufriendo su equipo. "No era momento para que pasara esta meseta", dijo. "Pero como dije recién, de acá vamos a salir trabajando. Creo que hay que hablar poco, trabajar más y agachar la cabeza", reiteró.

Consultado sobre si habló con sus compañeros en el vestuario, respondió: "Seguramente vamos a hablar mañana (por hoy), porque todos estamos calientes ahora. Como capitán eso es lo que pedí, que nadie diga nada ahora, vayamos a casa a estar con la familia y que bajemos los decibeles. Después se hablarán las cosas".

Por último, Romero se dirigió a los hinchas del "Gaucho", a los que les pidió tranquilidad y paciencia. "Nosotros siempre salimos a ganar y dejar todo en la cancha. Les pido que tengan tranquilidad y un poco de paciencia. Y que nos aguanten porque de esta racha vamos a salir", cerró.