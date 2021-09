Froilán Padilla, orgulloso de ganar la medalla

10/09/2021 - 03:27 Deportivo

El santiagueño Froilán "Coki" Padilla, integrante del seleccionado argentino Los Murciélagos, no ocultó su felicidad por la obtención de la medalla de plata en Tokio. Dijo que siente muy orgulloso y que se cumplieron los objetivos de ser nuevamente animadores en un Juego Paralímpico (Tokio 2020).

El defensor del equipo nacional, quien se encuentra en Buenos Aires cumpliendo el aislamiento obligatorio, agregó que tiene pensando ir a Nueva Esperanza, su ciudad natal, y realizar una cruzada solidaria para ayudar a la gente más necesitada con alimentos no perecederos.

Para "Coki" Padilla el seleccionado argentino Los Murciélagos dejó todo en Tokio 2020, y estuvo muy cerca de conseguir la medalla de oro. "Ahora me encuentro en casa después de unos juegos exitosos. El viaje fue largo y apenas termine el aislamiento vamos a estar viajando a mi querida Nueva Esperanza. Sobre la actuación del equipo en Tokio dijo: "Cumplimos con uno de los objetivos, de dos. El primero era llegar a la final y por supuesto ganarla. No se pudo, pero creo que aquellos que tuvieron la oportunidad de ver la final fue un juego duro, parejo ante Brasil fue un partido de ajedrez y cuando uno mueve la pieza equivocada pierde. Así fue. Perdimos la final 1 a 0", dijo.

Cruzada solidaria

Padilla dijo que quiere que la gente de Nueva Esperanza lo reciba con una cruzada solidaria. "He pedido como un deseo que ese día podamos hacer una cruzada solidaria y que la medalla de plata sea de muchas bendiciones para muchas familias que la están pasando mal. He pedido para ese día que pongan en la plaza muchas cajas vacías para poder recaudar alimentos no perecederos para darles a las familia que más lo necesitan. Espero que todos se sumen. Ese va a ser el mejor agasajo que me puedan hacer a mí", conto.