Rondina: ''Tenemos que inquietar al rival y que sepa que lo podemos lastimar"

13/09/2021 - 00:29 Deportivo

Central Córdoba recibirá mañana a Atlético Tucumán y la novedad saliente será el debut de Sergio Rondina como entrenador. El "Huevo" cumplirá hoy su primer semana de trabajo con el plantel, pero a pesar del poco tiempo que tuvo confía en ver cosas de su sello. El DT quiere un equipo protagonista y lo dejó en claro en un mano a mano que mantuvo ayer con EL LIBERAL.

¿Cómo fue su primera semana y con qué plantel se encontró?

Fue una linda semana, muy activa, para acomodarnos y adaptarnos a lo que concierne en un club nuevo. Me encontré con un grupo de chicos muy predispuestos a trabajar, a salir de este momento, con ganas de captar rápido lo que nosotros pretendemos. Así que estoy contento por cómo se ha trabajado. Nos queda un día para ultimar detalles. Ojalá podamos arrancar con el pie derecho.

¿Cree que se puedan ver algunas cosas del estilo Rondina?

Ojalá así sea. Vengo insistiendo mucho en eso, mucho trabajo desde lo táctico, desde los movimientos que uno quiere que el equipo tenga dentro del campo, sobre todo cuando tengamos la pelota. Ojalá podamos empezar a ver por momentos esas cosas que uno pretende. Lleva su tiempo, pero la recepción del lado de ellos fue buena, se van sintiendo cómodos y después va a salir naturalmente.

Es un DT a quien le gusta la tenencia, ¿cuesta cambiarle el chip a un equipo no tan acostumbrado a eso?

Más allá del lado de la tenencia, queremos tener en claro algunos movimientos de cómo atacar, de tener distintas posibilidades de pase cuando un jugador pueda tener la pelota. Después obviamente hay características de los jugadores que te hacen tener un poco más la pelota o ser vertical. Si tenemos que ser verticales, lo seremos. Pero no tirando un pelotazo sino mediante una secuencia de pases que se produzca con ciertos movimientos. Tenemos jugadores dinámicos y rápidos de tres cuartos hacia adelante, entonces creo que con un trabajo en el medio, sin abusar de la tenencia, podemos generar esos espacios para que esos jugadores puedan marcar diferencia.

¿Qué le preocupa de Atlético?

Sinceramente nos basamos mucho esta semana en trabajar en nosotros, que el jugador se convenza de lo que podamos hacer, más allá de la camiseta que tengamos enfrente. Obviamente que le dimos aspectos del juego de Atlético, sus fortalezas y cómo poder lastimarlos. No todos los partidos son iguales, a veces debemos adaptar el sistema nuestro al del rival, pero debemos tener el protagonismos del partido y pensar en el arco de enfrente. Podemos salirle a pelear mano a mano y medir fuerzas.

¿Hace hincapié en lo suyo hasta conocer al plantel o es su forma de trabajar?

Es una forma nuestra y siempre lo hemos hecho de esta manera. En Primera División, si vivís defendiéndote o no buscas ser protagonista, a la larga la pagas caro. Más allá de ser Atlético, o sea Colón la semana que viene o después River, tenemos que buscar inquietar al rival, que sepa que lo podemos lastimar y tome precauciones hacia nuestro equipo.

''Ojalá podamos acercarnos a algo de lo que dejó Coleoni''

Sergio Rondina sabe perfectamente el desafío que significa reemplazar a Gustavo Coleoni, el de los dos ascensos seguidos y el subcampeonato de Copa Argentina con Central Córdoba. "Reemplazo a un técnico que está en la historia de Central Córdoba, por lo que logró y donde lo dejó. Ojalá podamos acercarnos a algo de lo que dejó Coleoni acá porque eso quiere decir que nos fue bien", manifestó.

El "Huevo" reveló que tuvo una charla con el "Sapo", pero no sobre aspectos puntuales de los jugadores, a los que prefiere ir conociendo por su cuenta. "Hablé con Gustavo, se puso a disposición nuestra en todo lo que es datos del GPS y esas cosas, pero no hablé de jugadores puntuales porque quiero venir a conocerlos y no tener un preconcepto. No todos vemos el fútbol de la misma manera ni nos manejamos de la misma forma, entonces tenemos que ir conociéndolos. Obviamente que había otras cosas concernientes al club y la ciudad que hablamos, pero del tema futbolístico no", explicó.

El debut de mañana será en el estadio Único Madre de Ciudades, escenario que seguirá cobijando al Ferro durante el resto del torneo y que el "Huevo" pudo conocer en la práctica del sábado pasado. "El estadio es hermoso y el campo de juego, muy rápido. Nosotros tenemos que mejorar nuestro predio y estadio para ponerlos más rápidos en lo que es la velocidad de la pelota, para que el día de mañana no nos cueste tanto jugar en el Madre de Ciudades, donde la pelota vuela. Los equipos de Primera ya están acostumbrados a jugar en esas condiciones y ahí nos sacan ventaja", advirtió.

Rondina contó que "ya tengo el equipo en mi cabeza" para el debut de mañana ante los tucumanos y espera poder contar con Alejandro Martínez y Jesús Soraire, quienes tuvieron distintas dolencias en la semana. "Mañana (por hoy) hacemos el último entrenamiento y haremos la última evaluación, pero todo indica que los dos van a estar a disposición para el partido del martes", se esperanzó.

Justamente el tucumano Soraire puede ser clave, ya que el DT lo dirigió tres años en Arsenal. Y espera que el volante sea el nexo para que su mensaje llegue aún más rápido al plantel ferroviario. "Seguramente que sí, él, lo mismo que Sbuttoni que son los que más tiempo tuve, a Galeano lo tuve poco. Pero sobre todo Jesús, que fue el jugador que más minutos tuvo en cancha en esos tres años en Arsenal, y ya sabe de memoria lo que pretendemos, lo hace naturalmente y obviamente que es importante para poder hablar y acomodar a sus compañeros en esa mitad de cancha", concluyó.