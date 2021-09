Racing vs. San Lorenzo será la otra gran atracción

13/09/2021 - 00:39 Deportivo

Racing Club visitará hoy a San Lorenzo en busca de un triunfo que lo mantenga cerca de la punta del torneo, en un encuentro válido por la undécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido se jugará desde las 18 en el estadio Pedro Bidegain, contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina y la transmisión estará a cargo de la señal de cable TNT Sports.

La undécima también tendrá los enfrentamientos hoy de Aldosivi de Mar del Plata vs. Godoy Cruz de Mendoza, a las 14.15 por TNT Sports; Sarmiento de Junín vs. Huracán, a las misma hora por Fox Sports Premium; y Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Vélez Sarsfield, a las 21 por Fox Sports Premium y la Televisión Pública, respectivamente.

La "Academia" se ubica en el quinto lugar de la tabla con 17 unidades, a tres de los punteros Talleres de Córdoba y Lanús, ambos con 20.

El entrenador del conjunto "albiceleste", Claudio Ubeda, podrá contar con el arquero Gabriel Arias y el defensor Eugenio Mena, quienes estuvieron a disposición del seleccionado chileno en la triple fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Los futbolistas trasandinos se entrenaron ayer a la par de sus compañeros y volverán a la titularidad en el clásico con el "Ciclón".

En el encuentro frente al "Taladro", el arco "académico" estuvo cubierto por Gastón "Chila" Gómez, mientras que en el lateral izquierdo se paró el uruguayo Fernando Prado.

Con miras al choque ante San Lorenzo, el DT Ubeda cambiará el sistema táctico (pasará del 4-2-3-1 que usó desde su llegada a un 4-1-3-2) y a algunos protagonistas respecto del equipo que empató ante Banfield.

El delantero y capitán de Racing, Lisandro López, volverá a la titularidad en reemplazo de Ignacio Piatti y se parará en la línea de tres volantes ofensivos.

Además de "Licha", otro de los cambios en el mediocampo será el ingreso de Fabricio Domínguez por Julián López sobre el sector derecho.

El delantero Enzo Copetti será otra de las variantes (entrará por Maximiliano Lovera) para formar una dupla de ataque junto a Javier Correa.

San Lorenzo, por su parte, se encuentra en la decimoctava posición con 12 puntos, a ocho de los punteros. En su último partido igualó 1-1 frente a Platense.

El técnico uruguayo Paolo Montero no podrá contar con el delantero Nicolás Emanuel "Uvita" Fernández, expulsado ante Platense el sábado pasado, y en su reemplazo ingresará el mediocampista Alexis Sabella.

Además, ante la baja obligada del defensor colombiano Cristian Zapata, quien padece una distensión grado 1 del recto interno izquierdo, su lugar será ocupado por el zaguero Federico Gattoni, de 22 años.