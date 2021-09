14/09/2021 - 01:51 Deportivo

Luciano Ortiz, que volverá a vestir la camiseta de Olímpico en la Liga Nacional, avisó que el "Negro" armó un buen equipo para afrontar la temporada 2021/22.

"La verdad que estoy muy agradecido por la oportunidad de estar nuevamente en el club. Estamos entrenando muy fuerte para tratar de hacerlo de la mejor forma. Creo que tenemos un buen equipo para representar al club y dejarlo lo más arriba posible", manifestó el alero tucumano, de 23 años.

El alero también habló de su paso por Quilmes de Mar del Plata en la Liga Argentina. "Fue muy positivo en muchos aspectos de mi vida, no solo en lo deportivo, sino también en lo personal. Era la primera vez que me iba tan lejos de casa y siento que salí de mi zona de confort, por así decirlo, volví a sentir lo que era ser protagonista de un equipo y me ayudó en la confianza y en mi manera de ver el juego, ahora quiero volcarlo en el equipo que me vio crecer y volvió a confiar en mí para otra temporada más. Maduré mucho en mi juego y como dije ahora ya estoy en mi segunda casa para trabajar y seguir creciendo", comentó.

"Quiero seguir sumando minutos en la mejor categoría d la Argentina, que es la Liga. Quiero seguir creciendo y buscaré aportar lo que necesite nuestro entrenador, Leo Gutiérrez", declaró el jugador acerca de sus expectativas para lo que será el próximo certamen.

"Sé que tengo que mejorar muchas cosas en mi juego, vengo trabajando día a día para eso, puliendo esas cositas que te hacen dar el salto de calidad y mantenerte en la elite. Tener a Leo (Gutiérrez) como entrenador es un punto a favor por lo que fue como jugador y sabe lo que es estar de nuestro lado, es exigente y tiene una forma de ver el juego con la que me siento cómodo", indicó sobre lo que significa para él tener a un emblema de la Generación Dorada como coach.

"Al equipo lo veo muy bien, es un equipo joven, aguerrido y con jugadores de experiencia. Estamos a la espera de los americanos para completar el equipo, con muchas ganas de arrancar y sé que vamos a hacer un buen papel", sentenció el alero que se ilusiona con la próxima edición de la Liga Nacional junto al elenco bandeño.