En el debut de Rondina como DT el “Ferro” se impuso por 2 a 0 a Atlético Tucumán

14/09/2021 - 21:21 Deportivo

El delantero Lucas Melano y el entrenador Sergio Rondina tuvieron este martes su estreno soñado en Central Córdoba de Santiago del Estero, que venció por 2-0 a Atlético Tucumán en condición de local, por la undécima fecha del torneo 2021 de Primera División.

Melano, en su primer partido con la camiseta del Ferroviario y ante uno de sus ex clubes, convirtió dos goles.





El DT Sergio Rondina logró una importante victoria, en su presentación al mando del "Tren del Oeste".







El primero llegó a los 24 minutos del primer tiempo y derivó de una transición rápida del conjunto santiagueño, que sumaba siete partidos sin victorias.

El goleador cordobés, cinco minutos después de reemplazar a Lucas Brochero, definió ingresando por el segundo palo, luego de un despeje defectuoso de Matías Orihuela y de una buena cesión corta de Leonardo Sequeira.

Atlético Tucumán no se quedó de brazos cruzados e intentó emparejar el resultado, pero se encontró con buenas intervenciones de César Rigamonti. Por caso, el arquero local le ahogó el grito a Augusto Lotti con una excelente tapada con los pies.





Sobre los 40, Central Córdoba (SdE) terminó de inclinar la balanza. Melano avanzó con pelota dominada y sacó un disparo de media distancia que, más por sorpresa que por potencia, venció a Cristian Lucchetti.

Con este resultado, el equipo cordobés pudo salir del fondo de la tabla de posiciones, al sumar 11 puntos.

El domingo a las 15.45, el Ferroviario intentará ratificar la remontada ante Colón de Santa Fe, como visitante.

Atlético Tucumán, que quedó con 15 puntos, recibirá el sábado a las 20.15 a Boca Juniors.





Síntesis:

C. Córdoba (SE): César Rigamonti; Gonzalo Bettini, Oscar Salomón, Franco Sbuttoni y Jonathan Bay; Juan Galeano y Jesús Soraire; Leonardo Sequeira, Carlo Lattanzio y Lucas Brochero; Milton Giménez. DT: Sergio Rondina.

A. Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Santiago Vergini, Marcelo Ortiz y Matías Orihuela; Ciro Rius, Franco Mussis, Abel Bustos y Ramiro Carrera; Augusto Lotti y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Omar De Felippe.

Goles en el segundo tiempo: 25m. y 40m. Melano (CC).

Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Guillermo Acosta por Ruiz Rodríguez (AT); 14m. Renzo Tesuri por Rius (AT); 19m. Alejandro Martínez por Lattanzio y Lucas Melano por Brochero (CC); 23m. Joaquín Pereyra por Bustos (AT); 27m. Mateo Montenegro por Soraire (CC); 30m. Cristian Menéndez por Mussis (AT); 33m. Pablo Argañaraz por Sequeira y Claudio Riaño por Giménez (CC).

Amonestados: Montenegro (CC) Bustos (AT).

Cancha: Madre de Ciudades (Santiago del Estero).

Arbitro: Mauro Vigliano.