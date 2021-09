La felicidad de Melano, por los goles y el triunfo

15/09/2021 - 00:14 Deportivo

Lucas Melano se mostró muy feliz por su debut con dos goles, pero más que nada porque sirvieron para el triunfo de Central Córdoba. "Tenía muchas ganas de jugar, pero que se dé de esta manera no me lo esperaba. Por suerte me tocó entrar con el cero a cero y pude convertir, me tocó darle el triunfo al equipo que tanto necesitábamos. También lo necesitaba el grupo, el técnico nuevo. Este triunfo era lo que todos necesitábamos. Estoy contento por arrancar con el pie derecho, pero esto recién empieza, hay que seguir trabajando y seguir por este camino", señaló el cordobés.

Para Melano fue un partido especial el de anoche por su pasado en Atlético. "Era mi primer partido con esta camiseta y me enfrentaba a muchos ex compañeros. Era más que especial, ya en la semana venía hablando con un montón de ex compañeros sobre este partido. Por suerte se dio de esta forma", comentó.

El atacante elogió a su compañero Leonardo Sequeira por la asistencia en el primer gol y se refirió luego a este nuevo ciclo: "Tuvimos muy poco tiempo para trabajar, algunas cosas salieron y otras no tanto, pero esto da tranquilidad y ahora se pude trabajar mejor para pulir esos detalles. Tenemos jugadores muy rápidos, sabemos que cuando conectamos dos o tres pases precisos se abren los espacios. Creo que lo aprovechamos bien".