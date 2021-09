Guitiérrez y su acercamiento a la Selcción: “Si llegara a concretarse, encantando de la vida”

15/09/2021 - 23:34 Deportivo

"Leo" Gutiérrez atraviesa el mejor momento de su carrera como entrenador, no sólo por su continuidad en Olímpico sino también porque le fue muy bien con la selección U16 en el Premundial de Xalapa y porque el "Che" García lo tiene en la mira para ser uno de sus asistentes en el seleccionado nacional.

"Hay una posibilidad. Todavía no me he comunicado con nadie. Obviamente que hablé con Néstor, pero bueno… Él tiene que tener su presentación oficial, hablar con los directivos de CAB para marcarles su idea y después se verá si están de acuerdo con el armado de su cuerpo técnico", comentó el entrenador cordobés en diálogo con EL LIBERAL .

"Por lo que he hablado con él, está en sus planes tenerme como uno de sus asistentes. Si llegara a concretarse, encantado de la vida. Para mí es una satisfacción muy grande estar en la selección argentina y más al lado de él, al que tengo mucho cariño, lo conozco, sé lo que me puede enseñar y lo que le puede dar a la selección argentina también", agregó entusiasmado.

Consultado acerca de cómo llegará Olímpico al Súper 20, comentó: "Creo que vamos a llegar bien. Los nacionales están entrenando hace bastante ya. Uno de los extranjeros va a empezar este fin de semana y el otro va a llegar después del 20. El plantel está entrenando en buena forma desde hace unos 30 días. Cada vez están un poquito mejor en el juego y en lo físico. Y creo que vamos a llegar a tope. Obviamente que nos van a faltar algunos partidos amistosos, porque en la pandemia no se puede hacer mucho, pero creo que con el correr del Súper 20 se van a ir poniendo en sintonía con el juego".

"Leo" explicó las razones de la elección de Santiago Arese como capitán. "Es un jugador experimentado, es la segunda temporada que está en el club. Puede comandar al equipo. Los chicos jóvenes lo acompañan mucho, lo escuchan y es muy importante que el capitán sea escuchado", explicó.

Por último, habló del Premundial U16 en Xalapa. "Fue una experiencia muy linda. Era la primera vez que trabajaba con un equipo de jóvenes de 14, 15 y 16 años. Pese al poco tiempo de rodaje que tuvimos, salió todo muy bien. Los chicos entendieron enseguida la idea de juego y del equipo que queríamos armar. Hay chicos con mucho talento y mucha personalidad. Por eso creo que la Argentina en ese U16 pudo conseguir la clasificación para el Mundial de España y llegar a la final", cerró.