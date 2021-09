Copa Davis: Pella ganó el segundo punto ante Bielorrusia

18/09/2021 - 14:56 Deportivo

El segundo singles de la serie entre argentinos y bielorrusos tuvo como protagonistas a Guido Pella y Erik Arutiunian.

El duelo por el Grupo Mundial I se desarrolló en el Lawn Tennis de Buenos Aires. En primer turno, Diego Schwartzman cayó en dos sets (6-4 y 6-3) frente a Daniil Ostapenkov.

Pella estuvo muy lejos de exhibir su mejor tenis desde que se decretó la pandemia del coronavirus y se despidió en la primera ronda de varios torneos. Sin embargo, un par de victorias en el Masters de Cincinnati y otra en el estreno del US Open (frente al serbio Filip Krajinovic) le hicieron recobrar algo de confianza.

“La pandemia me pegó durísimo, fueron los peores dos años de mi vida personal y profesional. Esta serie no la tenía en consideración porque pensaba que no me iban a llamar. Es que había chicos que estaban jugando muy bien y a mí me estaba costando muchísimo agarrar confianza. Por suerte, ahora llego bien, sé que tengo que trabajar un montón. Todo el mundo tiene su mérito, todos nosotros estamos luchando para poder ganar esta serie, tratar de llegar a Madrid y volver a ganar la Copa”, afirmó el bahiense en la previa.

En lo que va de 2021, el chico bielorruso de 16 años ganó 30 partidos y perdió 11 entre los juniors. En la superficie que se juega durante el fin de semana, polvo de ladrillo, su registro es de 9-5.

Pella salió decidido a compensar la inesperada derrota del Peque y comenzó a todo ritmo. Logró quebrar el servicio de Arutiunian en cuatro oportunidades para levantar al Lawn Tennis de Buenos Aires que venía sufriendo una difícil jornada. 6-1 a favor del bahiense que, más allá de su bajo nivel en el circuito ATP, jugó el primer capítulo en un gran rendimiento.

El segundo set fue muy similar al inicial donde el argentino dominó de punta a punta y manejó el ritmo hasta el final. Con un contundente 6-2, cerró el encuentro y estampó el empate en la difícil serie frente a Bielorrusia. “La verdad muy contento de haber jugado acá con la gente. Se hace muy difícil jugar fuera de casa y poder estar acá es un sueño hecho realidad. No hay que subestimar a estos chicos que cada vez juegan mejor y tenemos la presión de la localía”, declaró ante los micrófonos de TyC Sports.

Y agregó sobre el nivel que demostraron los visitantes: “Yo ya sabía lo que ellos son capaces de hacer. Juegan un pedazo al tenis e intenté arrancar fuerte para no darle espacio. No es de chupamedias pero la gente ayudó un huevo”.

El enfrentamiento entre Argentina y Bielorruisa continuará este domingo con el duelo de dobles que jugarán la dupla Horacio Zeballos-Máximo González ante Martin Borisiouk y Alexander Zgirovsky, de 21 y 20 años, respectivamente, desde las 11. Como la serie no se definirá en los primeros tres puntos, el Peque jugará el cuarto punto ante Arutiunian mientras que el quinto quedará en manos de Pella y Ostapenkov, salvo que los capitanes decidan cambiar los singlistas.