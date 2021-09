Central va por más en la casa del campeón Colón

19/09/2021 - 02:22 Deportivo

Con la motivación a cuestas tras haber ganado en el primer partido del ciclo de Sergio Rondina como entrenador, Central Córdoba irá en busca de otro triunfo esta tarde, cuando visite nada menos que a Colón de Santa Fe, el vigente campeón del fútbol argentino. El partido en el "Cementerio de los Elefantes", válido por la duodécima jornada, se jugará desde las 15.45 con arbitraje de Darío Herrera y transmisión de la TV Pública, ESPN y Fox Sports Premium.

El "Ferroviario" luce renovado desde la llegada del "Huevo" a la dirección técnica, ya que en su primer partido pudo cumplir con el viejo adagio futbolero "técnico que debuta gana" y además cortó una racha de siete fechas sin sumar de a tres. La confianza del plantel se elevó y en la semana se pudo trabajar dentro de un clima de mucho optimismo, sin subestimar a un rival que, por más que no esté en su mejor momento, es el campeón defensor.

Rondina tuvo un poco más de tiempo para seguir trabajando sobre la base de su idea, esa que se vio durante gran parte del primer tiempo ante el "Decano", a pesar de que los goles llegaron en la segunda mitad, de la mano del también debutante Lucas Melano. El "Huevo" quiere un equipo paciente, que tenga la pelota y la sepa administrar, por lo que su desafío es que se puedan generar las mejores opciones de pase para hacer productiva esa posesión que antes no tenía.

En cuanto al equipo que pondrá esta tarde en cancha, el entrenador mantiene una duda. La idea inicial era repetir los once que vencieron al conjunto tucumano, pese a la recuperación del desgarro sufrido por el capitán Cristian Vega. La intención es no apurarlo al "Kily" y llevarlo de a poco, pero el cuerpo técnico lo vio muy bien durante la semana, por lo que no sería descabellado que regrese a la titularidad. En caso de que esto suceda, el que saldrá del equipo será Juan Galenao.

Colón

Después de ganar la Copa de la Liga Profesional, el primer título de su historia, Colón mantuvo su nivel en las seis primeras fechas del torneo (cuatro victorias, un empate y una derrota) pero se desmoronó a partir de la séptima con la goleada sufrida ante Aldosivi (0-3) en Mar del Plata. Luego llegó un empate con Sarmiento de Junín (1-1), otra derrota con Independiente (0-3) y dos nuevas igualdades ante Newell's Old Boys de Rosario (1-1) y Arsenal (1-1).Con esa sequía, el equipo de Eduardo Domínguez se alejó de la pelea por la punta. Hoy se ubica octavo con 16 unidades.

Colón presentará dos modificaciones en la defensa en relación al partido en el Viaducto: la vuelta de Paolo Goltz por Bruno Bianchi y el ingreso de Facundo Mura por el lesionado Gonzalo Piovi.

Sólo dos antecedentes por ligas de AFA se registran entre ambos equipos: un empate 1-1 en el Nacional 1971 y una victoria del "Ferroviario" (1-0) en la Superliga 2019/20.