Messi se lesionó y encendió las alarmas en París Saint Germain

21/09/2021 - 20:49 Deportivo

Lionel Messi sufrió una contusión en la rodilla izquierda el domingo contra Olympique Lyon y produjo una gran conmoción en París Saint Germain (PSG), que no lo tendrá en el partido de hoy frente a Metz, por la séptima fecha de la Ligue 1.

El exBarcelona se realizó ayer una resonancia magnética por el golpe que recibió en la rodilla izquierda en el encuentro pasado y el estudio confirmó que tiene una contusión ósea.

Igualmente, para comprender el alcance de la lesión de Messi y saber si afectaría su participación en la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas de octubre, se le realizarán nuevos estudios en 48 horas.

El primer partido del seleccionado argentino será el jueves 7 de octubre en Asunción contra Paraguay y luego habrá dos encuentros seguidos en el estadio Monumental: el domingo 10 ante Uruguay y el jueves 14 frente a Perú.

En relación al club parisino, su entrenador, Mauricio Pochettino, apuntará a tenerlo para el próximo compromiso del sábado ante Montpellier, como local, y luego se vendrá el choque de la Liga de Campeones de Europa del martes 28 ante Manchester City, como local.

Por otro lado, París Saint Germain encarará esta nueve fecha con el objetivo de mantenerse en la senda victoriosa, que lo llevó a sumar 18 unidades sobre las 18 disputadas y a mirar a todos desde arriba.

La salvedad es que el conjunto del exseleccionador nacional debe 15 minutos del choque contra Niza, que lo tiene 1 a 0 abajo, y se frenó por incidentes con los hinchas locales.

La séptima fecha se jugará hoy: a las 14, Rennes vs. Clermont; Nantes vs. Brest; Lille vs. Reims (ESPN); Montpellier vs. Bordeaux; Monaco vs. Saint Etienne.

Lyon enfrentará a Troyes; Lorient - Niza; Lens-RC Strasbourg; Angers-Marsella.