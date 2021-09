¿Qué pasó entre Facu Isa y Los Pumas con la lesión?

24/09/2021 - 01:58 Deportivo

El santiagueño Facundo Isa se vio envuelto en una polémica y hoy todo el mundo del rugby está hablando de él. ¿Qué pasó en este sentido? Cabe recordar que el santiagueño que juega en el Toulón de Francia había sido desafectado del seleccionado argentino Los Pumas por una lesión que había sufrido durante el partido con Sudáfrica en Gqeberha (anteriormente Porth Elizabeth) por el Rugby Championship y en el que el combinado que dirige el entrenador Mario Ledesma perdió por 32 a 12. En su momento, el parte médico de la Unión Argentina de Rugby (UAR) explicó que el ex tercera línea del Santiago Lawn Tennis Club había sufrido "un esguince en la rodilla derecha con lesión del complejo ligamentario externo" y que demandaba al menos dos meses de recuperación.

Se estimaba que podía demandarle al menos dos meses, cuando el certamen internacional ya estaba terminado. Es por eso que se le permitió volver con su club.

La cuestión ahora es que Isa jugó el pasado fin de semana con su equipo el Top 14 de Francia y se lo vio en buena forma física por lo que llamó la atención del cuerpo técnico de Los Pumas, especialmente de Mario Ledesma, quien sarcásticamente definió a la situación del jugador como de "un milagro" y abrió la puerta a las interpretaciones y los interrogantes. ¿Quién se equivocó? ¿Cómo pudo pasar eso con un cuerpo médico de primer nivel en el plano profesional? ¿Por qué el jugador no ofreció volver al seleccionado cuando mejoró?

Sin embargo, Isa volvió a jugar el domingo último, pocas horas después de que Los Pumas cayeran en la cuarta fecha del Rugby Championship ante los All Blacks. Actuó en el Top 14 de Francia y lo hizo desde el arranque. No sólo no mostró ningún problema físico, sino que además fue una de las figuras de Toulon en el triunfo ante Stade Français (38-5). Y hasta convirtió un try luego de activar rápido un penal, a pura potencia y velocidad. Fue un verdadero tractor.

Para pasar en limpio la situación en el calendario: Isa se lesionó el 21 de agosto. Si hubiera viajado a Australia, se habría perdido el primer encuentro ante Nueva Zelanda (12 de septiembre), pero Ledesma lo podía haber tenido en cuenta para el segundo (el sábado pasado) y para los dos enfrentamientos con los Wallabies (25 de septiembre y 2 de octubre). En definitiva, se hubiera perdido un solo partido.

El destino quiso que la situación para Isa se complicara, porque en el encuentro en Francia sufrió la fractura de un dedo (nada que ver con la lesión que lo marginó de Los Pumas), y ahora Toulon informó que estará fuera de las canchas por seis semanas.