Central Córdoba y el gran desafío de frenar el andar de River Plate esta tarde

24/09/2021 - 22:40 Deportivo

Con la ilusión y la esperanza de dar el batacazo, Central Córdoba asumirá esta noche el gran desafío de recibir a River Plate. El encuentro, correspondiente a la decimotercera fecha del torneo Socios.com de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) se jugará desde las 20.15, en el Estadio Único "Madre de Ciudades" y con el arbitraje de Ariel Penel.

El "Ferroviario" está en un proceso de adaptación en este nuevo ciclo que comanda Sergio Rondina. Con el nuevo entrenador, el equipo venció 2 a 0 como local a Atlético Tucumán pero viene de perder 1 a 0 en su visita a Colón de Santa Fe. Aún hay muchas cosas por pulir para encontrar la regularidad y equilibrio que pretende el "Huevo", así como también asimilar su estilo de juego, pero el destino le depara esta noche una prueba exigente que puede servir como medida para saber dónde está parado.

Es que este River de Gallardo, que se reconvierte a cada momento, llega como escolta a dos puntos del líder Talleres y con la chance concreta de desplazarlo de la cima, siempre y cuando consiga los tres puntos en Santiago y los cordobeses no derroten hoy a Rosario Central (juegan a las 15.45 en el Kempes). Central se encuentra en el otro extremo de la tabla, en el puesto 24 de 26 equipos, con menos de la mitad de puntos que su rival de esta noche (11 contra 24) pero con la fe intacta de dar el gran batacazo.

El "Huevo" Rondina trabajó en la semana no solamente pensando en cómo frenar a River, si no también en cómo lastimarlo. Porque no se conforma solamente con contener al rival o "aguantar el partido". Pretende un poco más y esa será su gran apuesta esta noche.

El DT tendrá dos bajas con respecto al equipo que viene de perder en Santa Fe. El defensor Oscar Salomón llegó al límite de las cinco amonestaciones y deberá purgar una fecha de suspensión. En tanto, el delantero Lucas Brochero sufrió un desgarro y también quedó descartado. Alejandro Maciel será el reemplazante del tucumano ex Boca en la zaga central, mientras que Alejandro Martínez intentará ser esa especie de enganche que todavía le cuesta encontrar a Rondina.

River

Por el lado del visitante, Gallardo no tiene definido aún si Matías Suárez y Braian Romero volverán a la titularidad, para recuperar el tridente ofensivo que utilizó en las primeras fechas, antes de la lesión en la rodilla del delantero cordobés, con ellos dos más Julián Álvarez. En el caso de que regresen Suárez y Romero los que saldrán del equipo serán Benjamín Rollheiser y el colombiano Jorge Carrascal. El que sí volverá es el lateral Milton Casco tras haber dejado atrás un desgarro y reemplazará al juvenil Santiago Simón.

Por su parte, el zaguero Héctor Martínez recién la semana próxima recibirá el alta médica por el desgarro que padece y la intención de Gallardo es tenerlo disponible para el Superclásico ante Boca el 3 de octubre en el estadio Monumental y con público en las tribunas. En el lugar de Martínez seguirá Robert Rojas, su reemplazante natural.