Fue boxeador, tuvo adicciones y hoy alaba a Dios

Por Daniel Vera. De la redacción de EL LIBERAL.

La vida de José Emanuel Maldonado (apodado Malandra en sus tiempos de boxeador amateur) hoy se divide en cuatro partes. Vive con su esposa Karina Ferreyra y sus tres hijos en el barrio 750 Viviendas; hace changas cuando se da la ocasión; enseña la actividad del boxeo recreativo y competitivo en el fondo del patio de su casa y mantiene un vínculo muy especial con la iglesia “Jesucristo Gran yo soy” del pastor David Regatuso.

A los 12 años “debutó” como aspirante a una carrera deportiva que lo atrapó hasta el día de hoy y no paró nunca de soñar. Cuentan los que lo conocieron, que el apodo de “Malandra” se lo ganó por ser un jovencito que le gustaba trasnochar y que era un poco rebelde en su vida familiar.

“Fue don Oscar Villalba (promotor del boxeo local) junto con su hijo Ariel (ex púgil profesional) los que me bautizaron como Malandra. Con ese apodo empecé a boxear”.

El tiempo hizo que José tomara otro camino después de que se alejó del rudo deporte de los puños y a partir de ahí todo cambió para él. Había más sombras que luces en su vida y todo se hacía muy difícil.

Un amigo que era compañero de trabajo durante la etapa de refacciones en la escuela Industrial, le habló sobre la idea de participar con su familia en las reuniones de la iglesia y de ser un asistente más para escuchar la palabra de Dios. Pero “Malandra” optaba por beber y fumar.

“Lo hacía todos los fines de semana. Mi mujer y mis hijos eran los que iban ya hace casi un año y yo me quedaba en casa para tomar y fumar cigarrillos”. Pero como dice el dicho que “nada es para siempre”, José un día los sorprendió a todos y fue con ellos a la reunión.

“No me creían cuando les dije que quería ir con ellos a la iglesia. Estaban sorprendidos. Me acuerdo que subimos a la moto que ni luz tenía y así llegamos todos a la iglesia”.

La llegada a la iglesia evangélica fue clave para que el ex púgil aficionado, y hoy formador de futuros talentos, dejara hace cinco años la bebida para disfrutar de las cosas positivas de la vida.

“Dios me hizo llegar sus bendiciones y aquí estoy, agradecido por todo lo que me dio y seguramente por las cosas buenas que vendrán”. El nacimiento de su hija Nahiara con la enfermedad de mielomeningocele, agravada por una hidrocefalia, también fue un golpe muy duro para José.

“Ella tiene ahora 12 años y todavía usa pañales. Tiene problemas de motricidad. Cuando puse la escuela de boxeo en el fondo del patio de casa, ella también se entrenada con nosotros. En aquel momento, por mi cabeza pasaban cosas malas. No aceptaba lo que estaba viviendo. Ella hoy es mi motor y la que me motivó a hacer lo que me gusta, enseñar lo que aprendí como boxeador y de los entrenadores con los que colaboré en su momento”. Y ahí está funcionando la escuela que se llama “esfuérzate y se valiente”. Tiene todas las precariedades por haber, pero por dentro los chicos, jóvenes y algunos adultos la disfrutan plenamente.

CLASES GRATUITAS

“Todo lo hago sin cobrar un peso. Solo quiero que ellos aprendan de este deporte que amo y que me llevó a debutar a los 12 años”.

Hay chicos de todas las edades y unas ganas tremendas por aprender. José da clases de lunes a viernes a partir de las 19 horas y todo es entusiasmo y felicidad.

“Lo que quiero es que ellos se alejen de las cosas malas de la vida y que practiquen un deporte que es lo más sano que puede haber. Yo en mi niñez viví muchas cosas también y cuando comencé con el boxeo con Tino Gerez, mis amigos me corrieron del grupo porque no querían que yo hiciera deporte. Preferían lo otro que no estaba bien”.

La pandemia de coronavirus frenó un poco la actividad en la escuela y eso hizo que de los 60 alumnos que venían practicando, hoy el número se redujera prácticamente a la mitad.

“Muchos dejaron de venir por la pandemia y es entendible. Otros porque la familia los castigó ya que no se estaban portando bien. Soy de respetar la decisión y ellos saben que la escuela de boxeo los va a recibir de nuevo cuando hagan las cosas como corresponde”.

También entre los asistentes hubo chicos con problemas de adicciones o de obesidad.

“Tengo uno que está en rehabilitación en Buenos Aires y cuando le den permiso, vendrá para que haga sus entrenamientos antes de volver para continuar con su recuperación. El chico con obesidad siempre me agradece porque desde que empezó a practicar, vio todos sus logros y está muy contento”.

Cuando uno llega al lugar donde funciona la escuelita, se encuentra con una imagen que contrasta claramente con un gimnasio adecuado y apto para la práctica de la actividad boxística en este caso. Faltan muchos elementos y el ring está construido “a lo casero” como se dice vulgarmente hablando.

“Cuando trabajaba de manera estable en la construcción, lo que ganaba de dinero lo repartía entre las necesidades de la familia y la compra de algunos elementos usados para la escuela. Hoy no lo hago porque hace un año y ocho meses que no puedo conseguir un trabajo fijo”.

Hoy José se ve muy distinto. Le gusta mucho lo que hace y trata de ser una persona que pueda serle útil a los demás. “Dios me bendijo y me abrió las puertas para comenzar de nuevo. Para los que creen que todo está terminado, les digo que confíen en él y que nunca pierdan la fe”.