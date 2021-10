CAMBIÓ SU IDENTIDAD Y HARÁ HISTORIA CON CENTRAL CÓRDOBA

03/10/2021 - 02:34 Deportivo

Por Daniel Vera, Editor de Deportes

E lla tiene 27 años; vive en el barrio Industria de esta ciudad y hace cinco años que juega al fútbol. Empezó haciendo hockey con algunas amigas, pero en el camino surgieron algunas situaciones que la llevaron a abandonar esta actividad para dedicarse hoy exclusivamente a defender los colores de la camiseta de Central Córdoba.

“Dentro de poco vamos a debutar en un torneo nacional (la Copa Federal) y estoy muy feliz. Hay un buen equipo y ojalá que sea lo mejor para nosotras ya que hace tiempo que venimos entrenando con mucho sacrificio y responsabilidad”.

Así comenzamos la charla con Marizol Jacobo, la primera mujer futbolista trans que tendrá la posibilidad de hacer historia en el fútbol femenino de Santiago del Estero con su presencia en un certamen avalado y fiscalizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Pero el precio que pagó Marizol para estar en el lugar que ocupa actualmente fue muy alto. Y ella misma lo contó. “Cuando empezó lo del fútbol para mí fue una etapa bastante difícil. Sufrí muchas agresiones verbales más que nada por mi condición de trans y porque además veían en mi algo distinto. Hasta tuve un choque una vez con una rival que no quería que yo jugara. La tenía siempre conmigo y no con las demás. Igual me propuse luchar y ahora estoy disfrutando de un buen presente en lo personal. Ya es otra la situación para mí”.

Marizol vive rodeada de sus afectos (sus papás y sus otros seis hermanos) y jugar al fútbol es hoy su única actividad. También su gran pasión.

“En Central Córdoba estoy jugando de Nº 9. El profe (por el entrenador Walter Mendoza) me fue probando en diferentes lugares del ataque hasta que me puso en esa posición fija ahora. Me siento bien y con ganas de empezar a jugar el torneo nacional”.

La joven que se vinculó a la actividad haciendo un picadito en la cancha de fútbol 5 del ex Solar de los Deportes, tiene como objetivo seguir aprendiendo de esta disciplina y demostrar que todo lo hecho con anterioridad valió la pena.

“Me encanta lo que hago y ojalá que pueda seguir aprendiendo. En Central Córdoba tengo muchas amigas y jugadoras que ya las conocía desde antes. Eso me permitió integrarme rápido al grupo y estar mucho más tranquila y confiada”.

El detalle que remarcó Marizol es que antes de llegar al “Ferro” para jugar en el torneo nacional, ella formaba parte del plantel de fútbol femenino del Club Atlético Mitre. “Jugaba ahí hasta que llegó la pandemia de coronavirus. Un día, dos compañeras del equipo (Aldana Ruiz y Florencia Corbalán) me hablaron de Central para ir a probarme y acepté. La idea era ver si podía quedar seleccionada para jugar en el torneo nacional. Gracias a Dios todo salió bien”.

MALOS MOMENTOS

Pero no todo fueron cosas positivas para Marizol. Y mucho más cuando se trataba de una persona que en sus comienzos con el deporte (hockey en este caso) había sido víctima de una serie de cuestionamientos por su condición de mujer trans y porque además hubo casos en los que no se le permitía jugar con sus compañeras de equipo.

“Si tenía que hacerlo, era jugando para los varones, pero no para mis compañeras con las cuales yo me entrenaba más. Eran otros tiempos y no como ahora que el tema de las personas transgénero está amparado por una ley nacional. Todo se hacía difícil para mí porque yo quería jugar con mis compañeras del equipo y nunca lo pude hacer”.

Marizol está convencida de que hoy la sociedad todavía está en ese proceso de seguir aprendiendo y aceptar que los tiempos y las personas van cambiando, más allá de las preferencias sexuales de cada uno.

“Ahora hay un poco más de apertura tal vez. Y está bien que sea así. Yo me siento plenamente mujer y es lo que decidí. Mi familia me apoyó en todo y la verdad que eso me puso muy feliz. Comprendieron lo que yo quería y me llenó de orgullo y de satisfacción”.

La delantera de Central Córdoba no ocultó su alegría cuando hizo gestiones ante el Registro Civil de Santiago del Estero para cambiar su identidad. “Fue algo que lo hice sin dudar. Me atendieron muy bien en las oficinas del Registro Civil y me hicieron sentir muy cómoda y acompañada”.

Hincha de Boca y admiradora de Darío Benedetto

Marizol se confesó hincha de Boca Juniors y cuando dio el nombre de un delantero que le gusta y observa en su puesto, mencionó justamente al ex “Xeneize”, Darío Benedetto, hoy jugador del Elche de la liga española de fútbol.

“Soy de mirar por televisión a los delanteros que juegan en mi posición. Y al que siempre veía cuando estaba en Boca era a Darío Benedetto. Se movía muy bien y me llamaba la atención su manera de jugar. Al otro que también veo es a Lautaro Martínez (Inter de Italia)”.

“Tiene todas las condiciones para ser una buena deportista”

Por Walter Mendoza, DT de fútbol femenino de Central Córdoba

“A Marizol se la recibió en el grupo como una chica más. Es una muy buena persona, además de ser una jugadora técnica y estar bien físicamente. Es una buena compañera y humilde. Siempre está predispuesta a entrenar. Tiene todas las condiciones para ser una buena deportista y desarrollar sus dotes de futbolista. Ella se acopló rápido porque soy muy claro en los conceptos. Está contenta y eso es lo más importante. Es muy respetada en el grupo y jamás hubo una queja de nadie. Por ahí jugamos contra los varones y nunca hubo un agravio a su persona. Ella sabe que si va a otra provincia a jugar, lo más probable es que reciba algunas ofensas por eso trato de trabajar mucho también en el aspecto mental. No sólo con ella sino con las demás jugadoras también. Tiene que estar fuerte de la cabeza”.