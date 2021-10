Palacios Alvarenga y la vuelta de los hinchas: “En las buenas y en las malas siempre están”

04/10/2021 - 00:40 Deportivo

El delantero de Mitre, Pablo Palacios Alvarenga, aseguró que disfrutaron mucho volver a jugar con público y aseguró que el hincha aurinegro está "en las buenas y en las malas", como dice la canción. "Lo disfrutamos muchísimo. Ya en la semana se hablaba de eso, de la gente que iba a apoyar y se vio que en las buenas y en las malas siempre están. Influyó muchísimo, desde el primer minuto que hicimos el gol, todo el tiempo estuvieron apoyando tanto la hinchada como la familia, que siempre están. Para todos ellos es este triunfo y esperamos seguir por este camino", dijo en diálogo con EL LIBERAL .

Para el paraguayo, contar con la presencia de los hinchas en la tribuna "es un plus porque están constantemente alentando todo el partido" y reiteró que "estamos contentos por este triunfo".

Para el delantero fue muy especial volver a convertir porque, después de sufrir tres expulsiones en el torneo, estaba un tanto relegado en el equipo. "Para mí significa muchísimo. No venía jugando y me mataba no estar o estar en el banco, pero siempre apoyando al equipo. Gracias a Dios hoy pude estar en el banco, jugar y convertir, así que estoy muy feliz. Le dedico el gol a mi familia y a la hinchada", manifestó.

Para Palacios Alvarenga, Mitre merece tener más puntos: "Muchos partidos merecíamos ganar, jugamos bien y ahora gracias a Dios se nos dio el triunfo, así que a disfrutar con la familia".