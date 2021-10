Ledesma también tuvo su festejo: no recibió goles

04/10/2021 - 00:41 Deportivo

El hincha de Mitre tuvo goles de todos los colores para festejar ayer. Pero para un arquero, lo más importante es que no le conviertan. Por eso, Joaquín Ledesma también pudo celebrar. "Siempre es lindo que no me conviertan, pero eso se debe también al sacrificio de los chicos. Ellos son los que se ocupan de que la pelota no llegue", dijo el arquero de Mitre, en diálogo con EL LIBERAL .

Sobre la vuelta del público, dijo: "Esperamos mucho para jugar con nuestra gente, pasó un año y medio y lo extrañábamos mucho. Nos vamos contentos por haberles regalado un triunfo".

"Nos pudimos regalar un triunfo a nosotros, porque nos venimos esforzando un montón y no la veníamos pasando bien, y se lo dedicamos a nuestra familia que nos vino a apoyar y obviamente a la gente porque estábamos en deuda con ellos también", agregó.

Joaquín destacó haber superado claramente a un rival encumbrado. "Nos deja muy tranquilos porque todas las cosas que hicimos nos salieron. Trabajamos mucho en la semana y le pudimos ganar a un equipo que pelea arriba. Eso demuestra también que Mitre no estaba muerto sino que no teníamos suerte", advirtió.

"Mientras tengamos chances matemáticas de pelear por algo, vamos a tener fe. Queremos dejar una imagen diferente a la que venimos teniendo", cerró.