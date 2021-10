El Gobierno y la AFA acordaron hacer respetar el 50% de aforo en las canchas

04/10/2021 - 23:34 Deportivo

El Gobierno nacional y las autoridades del fútbol acordaron ayer respetar el aforo del 50 por ciento de público en los estadios y trabajar en las medidas correctivas en los clubes donde no se cumplió, luego del primer fin de semana con el regreso de hinchas a las canchas, que en varios partidos superó ese límite permitido.

De la reunión, que se realizó por videoconferencia, participaron los ministros de Salud, Carla Vizzotti; de Seguridad, Aníbal Fernández; y de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia; y el presidente de Vélez Sarsfield, Sergio Rapisarda, en representación -como secretario- de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Entre los principales temas abordados, se hizo foco en ajustar detalles de la capacidad permitida y trabajar en las medidas correctivas de las situaciones puntuales que no fueron cumplidas, informó la AFA en un comunicado.

"Nosotros sabemos que debemos mejorar y ajustar detalles para no volver a cometer errores. Trabajaremos con absoluta firmeza para cuidar esta oportunidad que nos han dado", expresó el presidente de la AFA en la reunión virtual.

Sobre el exceso de público en algunos estadios, ayer la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Celsa Ramírez, y la Policía de la Ciudad realizaron un allanamiento en el estadio Antonio Vespucio Liberti, del club River Plate.

El club del barrio porteño de Núñez registró el ingreso de 787 personas de más al estadio Monumental para presenciar el superclásico ante Boca Juniors, según un informe interno del propio club firmado por el gerente de Infraestructura, Rodrigo Pecollo.

De acuerdo con la capacidad del Monumental, River tenía autorización para albergar hasta 36.000 espectadores, un número excedido según el registro tomado por las autoridades porteñas.

La Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Celsa Ramírez, labró un acta al final del partido en la que se dejó constancia de los ingresos al estadio y a partir de la que se abrió un expediente para comprobar si se incumplió el aforo autorizado.

Desde el Gobierno, se explicó que la postura a tomar será el control estricto de lo establecido: "O controlan el aforo o jugarán sin público", señalaron fuentes en Casa Rosada.

El encuentro de autoridades se dio mientras se completaba la decimocuarta fecha del campeonato de la LPF con los últimos dos partidos (Defensa y Justicia-Talleres, de Córdoba y posteriormente Colón-Banfield).

D´Onofrio: “Hay que encontrar al responsable”

El estadio Monumental de Núñez está en el centro de la escena desde el pasado domingo y no es para menos. No se cumplió con el aforo del 50% de público y ayer la Justicia allanó sus instalaciones para recabar informes y todos aquellos elementos que sirvan para la investigación de una causa que podría ir un poco más lejos que una sanción.

El que habló ayer también fue el presidente Rodolfo D´Onofrio que puso en duda el exceso y dijo que hay que encontrar al responsable de todo lo que pasó. "Si entró más gente de la debida, hay que encontrar al responsable. Porque River tiene toda la tecnología para que eso no suceda" manifestó D'Onofrio y remarcó que el dinero invertido para mejorar este tipo de procesos fue mucho.

"Para venir a este partido la condición era que tuvieran Tu Lugar en el Monumental y las cuotas pagas con una excepción de máximo dos sin pagar" explicó.

Por último, el presidente se refirió al supuesto exceso de los hinchas. "Hablaban de más de 50 mil personas y no tiene ningún tipo de lógica. Según lo que me dijeron en el club eso no pasó. De todas maneras yo no soy experto en calcular aforo", sentenció.