Humberto Grondona llegó a Mitre y quiere un plantel protagonista

04/10/2021 - 23:55 Deportivo

Las aspiraciones de Mitre en la presente temporada de la Primera Nacional son escasas. Por eso en el club ya planifican lo que viene y en ese sentido, se anunció la contratación de Humberto Grondona como asesor deportivo. La flamante incorporación brindó una entrevista al programa Opinión Deportiva, que se emite por Canal 7, donde contó su proyecto para el club del barrio 8 de Abril.

"Vamos a mirar todo y evaluar, conjuntamente con el cuerpo técnico, el plantel principal. Hay que tratar de armar un plantel mejor para tratar de desarrollar una campaña interesante el año que viene", arrancó diciendo el ex DT de Arsenal y los seleccionados juveniles.

"También hay que mejorar el aspecto infanto-juvenil, que si bien vi que está bien organizado, es la fábrica de todo club. Entonces debemos ver qué es lo que tiene Mitre en su cantera para que los chicos vayan desarrollándose, puliendo y mejorando para que en uno, dos o tres años, puedan participar del equipo principal".

Sobre cómo se dio su llegada a Mitre, Grondona contó: "No tengo muchos clubes para trabajar que me gusten. Me pareció Guillermo (Raed, el presidente) una persona excelente, frontal. Yo también lo soy y no tardó casi nada en arreglar el que venga para acá. A Santiago he venido con la selección juvenil, también solo para dar charlas y siempre me gustó. A eso sumé el estadio nuevo que va ya es furor, los encantos que tiene Las Termas con el Autódromo, el campo de golf. Tengo muchos amigos que les gusta el golf y pienso que estando acá, se les facilitarían las cosas a ellos".

En otro tramo de la charla, el hijo del recordado presidente de la AFA Julio Humberto Grondona, se refirió a cómo ve el fútbol argentino. "Con todas las dificultades que tiene, va, anda como puede; con cosas buenas y no buenas. Hay cosas que se han hecho muy bien, otras que no comparto como quizás el armado de los campeonatos. Que no haya descensos me parece una locura, porque el que no juega por nada, ya está. No me gusta para nada, siempre hay que jugar por algo, no por tu equipo si no por el otro", reflexionó.

Y sobre su concepto de la selección, antes y después de la Copa América, dijo: "Teniendo a Messi el concepto siempre es el mismo. Messi te lleva a finales. A veces bien rodeado y otras veces no".