Lionel Scaloni: "Estamos contentos con el presente de Julián Álvarez"

06/10/2021 - 22:21 Deportivo

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, destacó ayer que están "contentos" por el presente del delantero de River Julián Álvarez, figura en el último Superclásico con dos goles, de cara al partido de hoy contra Paraguay, por la 11ma. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

"En cuanto a Julián Álvarez, al que tuvimos y conocemos de las menores, lo apreciamos. Estamos contentos con su presente. Que tenga o no minutos no dependen de la edad, para nada y bajo ningún concepto, nos da muchas cosas futbolísticas y se mata en los entrenamientos", reconoció el DT en la conferencia de prensa vía Zoom.

"Julián puede jugar en cualquiera de las posiciones de arriba", explicó.

Sin embargo, el atacante de River corre desde atrás en la pelea contra Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María en el once inicial, y también frente a las alternativas de Joaquín Correa y Ángel Correa.

Además, Scaloni analizó la victoria del equipo de Marcelo Gallardo sobre Boca por 2 a 1 en el Monumental y lamentó no haber visto un partido "once contra once" por la temprana expulsión de Marcos Rojo (16m. PT).

"No pudimos disfrutar de un clásico once contra once, pero así y todo River dominó el partido y fue un justo vencedor. Está clarísimo que River mereció ganar y fue superior", dijo el seleccionador.

De cara al partido de hoy frente a Paraguay, Scaloni decidió no dar el equipo titular por diferentes "molestias" en los jugadores.

"No puedo confirmar el equipo hasta mañana, por hoy, porque tenemos algunos jugadores con molestias, pero en un 99 por ciento será el que jugó la final de la Copa América", aseguró.

El que tiene su lugar en el once es Lionel Messi, al que observó "listo" después de una lesión que lo apartó de dos juegos en Paris Saint Germain.