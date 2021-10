Lionel Messi habló por primera vez en Francia: “No me equivoqué cuando elegí venir al PSG”

07/10/2021 - 09:28 Deportivo

Lionel Messi, el capitán del seleccionado de la Argentina, destacó que "no se equivocó" cuando eligió continuar su carrera en el PSG y subrayó que Paris cumple con los requisitos "para ser feliz", en una entrevista concedida a una revista deportiva francesa que sacó un adelanto hoy de la entrevista que publicará completa el sábado.



"No me equivoqué cuando elegí venir al PSG. París cumple con todos los requisitos para ser feliz", reflexionó Messi en una entrevista que concedió a France Football que será publicada completa el sábado próximo, pero que sacó un adelanto de la nota.



El rosarino, de 34 años, concedió una extensa entrevista a la revista deportiva francesa en la que destacó que no se arrepiente de la decisión que tomó al abandonar su club de toda la vida, el Barcelona.



"Es el mejor lugar para abordar otro intento en la Liga de Campeones", señaló Messi, quien pretende contribuir a que el PSG pueda obtener por primera vez ese título.



"Messi salió entre lágrimas del Nou Camp pero llegó con una sonrisa al Parque de los Príncipes, contento por volver a juntarse con su amigo Neymar. En el Barcelona su ausencia se ha notado desde el principio", publicó el periódico catalán Mundo Deportivo.



La revista France Football es la que otorga el Balón de Oro cada temporada y en ese sentido Messi aspira a ganar ese galardón por séptima vez en su vida en una ceremonia de premiación que está programada para el 29 de noviembre en el Teatro Chatelet de París.



Si bien Messi no tuvo un primer semestre del año fructífero en el Barcelona puesto que no logró ningún título, si obtuvo la Copa América con la camiseta celeste y blanca del seleccionado argentino, en la recordad final ante Brasil, con triunfo por 1 a 0 en el estadio Maracaná, con gol de otro rosarino, Ángel Di María.