EN VIVO: Huracán supera a Central Córdoba en el Estadio Único

Sábado 29 de febrero de 2020, Central Córdoba empataba 1 a 1 con Banfield, en el estadio Alfredo Terrera, y los hinchas que concurrieron esa noche jamás imaginaron que no iban a poder volver a ver a su equipo. Hasta hoy. Un año, siete meses y ocho días después, el público podrá decir presente otra vez para alentar a su equipo. Desde las 16.45, el "Ferro" recibirá a Huracán, por la decimoquinta fecha de la Liga Profesional, y se espera una fiesta con 15.000 hinchas en el estadio Único "Madre de Ciudades".

Será la primera vez que el coloso provincial reciba a los hinchas ferroviarios, luego de haber hecho lo mismo el pasado domingo con los de Mitre. Una gran expectativa se generó en la gente con la chance de poder volver a ver a Central Córdoba y disfrutar de un partido de la máxima categoría del fútbol argentino, por lo que seguramente hoy se agotarán las localidades que quedaban disponibles hasta anoche.





Los resultados no vienen acompañando al equipo que dirige Sergio Rondina, que comparte el último lugar de la tabla con Arsenal, con apenas once unidades. Central viene de cosechar tres derrotas consecutivas: 0-1 ante Colón (en Santa Fe), 1-3 frente a River Plate (en el "Madre de Ciudades") y 1-2 con Lanús (en la Fortaleza Granate). Aunque en todos esos partidos, por funcionamiento, mereció mejor suerte, por qué no ilusionarse entonces que el apoyo del hincha sea ese plus que falta para empezar a torcer la suerte.





La prueba de que el funcionamiento del equipo es bueno lo da el hecho de que el "Huevo" pensaba repetir el equipo que cayó ante Lanús, algo que no será posible por la lesión de Franco Sbuttoni (ayer se confirmó el desgarro de 6 milímetros en el isquiotibial de su pierna izquierda). El uruguayo Federico Andueza será el reemplazante en la zaga del ex Arsenal y Atlético Tucumán, entre otros equipos.





Huracán





El "Globo" de Kudelka logró dos triunfos en fila por primera vez en el torneo (sendos 1-0 a Newell's y Arsenal) y buscará sumar en su visita a Santiago para seguir de racha. Esas victorias lo llevaron a tomar aire en la tabla de los promedios, donde se ubica en el puesto 22, dos escalones por debajo del "Ferro", por lo que representa un rival directo por la permanencia. En el plantel hay dos ex del Ferro, Quilez y Cristaldo, y ambos serán titulares.