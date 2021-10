Mauro Cosolito: ''Voy a tratar de jugar como esté''

08/10/2021 - 01:56 Deportivo

Mauro Cosolito está lesionado, pero quiere jugar mañana ante Instituto, como lo hizo en las finales de la temporada pasada de Liga Nacional ante San Lorenzo.

"En una jugada contra La Unión de Formosa sentí un pinchazo fuerte en el tendón que me venía molestando. Al llegar a Santiago, tras el último partido, con el cuerpo médico decidimos parar porque venía medio mal. Me hicieron estudios y tengo una inflamación en el tendón", comentó el capitán, que se perdió el último partido de Quimsa ante Oberá.

"Esta semana vengo trabajándolo de buena manera. Va evolucionando, estoy mucho mejor. Entrené con normalidad. Voy a tratar de jugar como esté. Quiero estar, pero sin perjudicar al equipo, porque es importante estar todos bien. Todavía quedan días para seguir trabajando con los médicos para tratar de llegar lo mejor posible", agregó ilusionado.

Mauro no tiene problemas en jugar lesionado. "Es mi filosofía, no quiero ser un héroe ni mucho menos. El dolor es cada vez menor y ese es un buen síntoma para ver si puedo jugar de alguna forma", explicó el alero.

La vuelta al estadio Ciudad es un condimento adicional para el plantel y sobre todo para el capitán, que transita su tercera temporada en Quimsa. "Va a ser el reencuentro con nuestra gente, van a venir nuestros familiares y amigos para estar en la tribuna. La verdad que va a ser lindo volver a jugar con gente. En Córdoba, no tuvimos la suerte de jugar a cancha llena porque no enfrentamos a Instituto y en nuestros partidos no había mucho público. La gente va a querer festejar con nosotros, sabiendo que tenemos un partido muy importante. Este es un equipo nuevo, que se está formando y que quiere ir por muchas cosas. Este es un equipo distinto al del año pasado", explicó.

Por último, elogió a Instituto y recordó a Nicolás Romano, verdugo de Quimsa en la Liga Nacional. "Tuvo un gran momento en el quinto juego. No creo que haya sido nuestro verdugo en toda la serie sino que apareció con un triple clave sobre el final del juego decisivo. A mí más me quedó que fue el jugador que me lesionó aquella vez y no pude jugar la serie en plenitud", cerró Mauro.