Ribas y el momento de Central en la competencia: “Los detalles nos están jugando en contra”

09/10/2021 - 23:49 Deportivo

Central Córdoba se quedó el viernes con las manos vacías tras la derrota ante Huracán. El entrenador Sergio Rondina, metió mano y puso a Sebastián Ribas en lugar de Milton Giménez y le salió bien, porque el ex Patronato, Lanús y Rosario Central, marcó el gol santiagueño. El atacante habló con EL LIBERAL y reconoció que pese a su vuelta al gol, le quedó una sensación amarga por la derrota.

"La verdad que estoy triste después del partido con Huracán. Siempre digo que para un delantero es importante convertir, pero no estamos consiguiendo los resultados que queremos. Y somos un grupo que trabaja duro y aquí lo que importa es Central Córdoba. Le queríamos regalar a la gente una victoria en el día de su regreso a la cancha", dijo Ribas.

"Estamos en un momento en el que los pequeños detalles nos juegan muy en contra. Estamos pagando muy caro los errores. En los momentos cuando todo gira a tu favor, la pelota pega en el palo y entra. O quizás, un tiro de muchos metros se va afuera. No hay mucho que explicar. El fútbol tiene estas cosas. De nosotros depende seguir trabajando, sabiendo que tenemos un grupo fuerte, con un caudal humano espectacular. Y un cuerpo técnico que en poco tiempo logró implantar su idea. Tenemos que seguir trabajando más aún", agregó el delantero "ferroviario".

Seguidamente, Ribas dijo: "Estamos tratando de plantear una idea que es muy linda, que es intensa. De repente nos está costando mantenerlo durante 90 minutos. Hay aspectos en el juego muy buenos. Esto es así. Hay que trabajar y corregir errores. No hay otra. Hay que ser más necios y más testarudos para revertir esto. Si estamos dando el 100%, ahora hay que dar el 110%".

La gente

Por último, Ribas señaló que el hecho de volver a jugar con público era algo que estaban esperando desde hace un tiempo. "Estábamos ansiosos por volver a jugar con nuestra gente. Lo disfrutamos, pero nos puso triste no darles un triunfo. Nos fuimos sin reproches porque dimos todo, pero a la vez con esa sensación de tristeza por no darle una alegría a los hinchas desde el resultado. Me voy más contento si el equipo gana, que si yo hago un gol y no gana", sostuvo.

Central Córdoba volverá a los entrenamientos después de la caída ante el Globo del último viernes. Los jugadores del elenco "ferroviario" que no estuvieron en el partido ante Huracán y aquellos que jugaron menos minutos afrontaron ayer por la mañana un amistoso ante Güemes en el estadio Alfredo Terrera.