Brochero: ''Duele verse en el último lugar de la tabla''

13/10/2021 - 02:27 Deportivo

La derrota ante Huracán no solamente hizo que Central Córdoba no pudiera salir del último lugar de la tabla, si no que ahora está solo en esa posición, ya que Arsenal sumó un punto por su empate ante Godoy Cruz y subió un peldaño. Para el delantero Lucas Brochero, es doloroso verse último. "Duele más que nada porque es injusto, no merecemos estar ahí porque hemos perdido puntos que tal vez no eran para perderlos. Pero yo confío en este grupo, vamos a salir adelante y le vamos a dar una alegría a la gente del Ferro", manifestó el cordobés.

"La gente se merece una alegría y no que estemos últimos en la tabla, por eso vamos a dar todo para salir de esta mala racha y que la gente esté contenta", agregó en diálogo con el departamento de prensa del club.

Brochero se reintegró esta semana al trabajo grupal, luego de haber superado un desgarro. "Estoy contento de poder sumarme al grupo y trabajar de manera normal. Me he comido bronca por estos partidos que no he estado y más sabiendo que los resultados no eran los que buscamos", señaló al respecto.

El delantero reconoció que ante Huracán el equipo dejó una pobre imagen, pero ya se enfoca en el partido del viernes. "No fue un partido como los que veníamos haciendo porque estuvimos imprecisos en algunas cosas. Pero ya estamos pensando en Godoy Cruz que es un partido duro pero iremos a tratar de traernos los tres puntos para sumar y salir de esta mala racha", anticipó.

"La concentración va a ser un factor clave. Ellos son un equipo intenso, que van todos para adelante, entonces hay que estar más que concentrados en estos partidos así y como dije, trataremos de buscar los tres puntos y salir de esta mala racha", concluyó el jugador que tiene chances de volver a ser titular.