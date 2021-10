Sebastián González: "Para nosotros es un triunfo muy importante"

13/10/2021 - 02:42 Deportivo

Sebastián González, entrenador de Quimsa, destacó la importancia del triunfo en el clásico frente a Olímpico para mantener las chances de clasificación y ganar confianza en el juego.

"La verdad que es un triunfo muy importante. Veníamos muy trabados, con baja eficacia y bajos porcentajes, como contra Atenas. Nos encontramos defensivamente y terminamos el primer tiempo ganando 30-29 ante un muy buen rival como Olímpico. Después, en el tercer cuarto, nos metieron muchos puntos después de haber empezado bien ese parcial. A través de varios triples y con el pick and roll, ellos nos lastimaron con Clark en el uno contra uno, sacaron sus virtudes al campo y nos anotaron muchos puntos. Aprovecharon su potencial. Hicimos un buen trabajo con Buchanan, para que no nos dañe en el poste bajo, con Carabalí y con todos los chicos pudimos controlarlo", explicó el entrenador cordobés en la conferencia de prensa.

"Después metimos cinco triples en un mismo cuarto y eso nos dio otra perspectiva. Solo con La Unión creo que lo pudimos conseguir. Tenemos jugadores que lo pueden hacer. Ellos se metían casi todos en la zona y no nos dejaban caída. Cuando metemos dos o tres tiros bien parados, nos sentimos dominadores del juego y recuperando luego la buena defensa para correr", agregó González en referencia al trámite del juego.

"Sabemos que el otro equipo tiene que defender a muchos de nuestros jugadores. Ya salieron goleadores varios de los chicos en diferentes juegos y eso habla de lo que somos como equipo. Parecemos un equipo largo porque hay muchos jugadores que toman determinaciones. Lo que hay que entender como equipo es que a veces la cosa pasa por un lado y otras veces por el otro. Ese es el trabajo que estamos buscando con el cuerpo técnico", comentó el entrenador al ser consultado por la gran variedad de recursos ofensivos con los que Quimsa cuenta en su plantel.

El coach de la "Fusión" destacó a Olímpico. "Nuestro objetivo era que no puedan jugar con Buchanan, que paremos el pick and roll de Aliende, pero lo hizo bien lo mismo. Y defender duros en el uno contra uno para poder correr, además de no darle segundas oportunidades a Buchanan. Eso lo hicimos bastante bien en tres cuartos que son los dos primeros, que no entraba la pelota. Y cuando entró, pasó lo del último cuarto. Y ofensivamente queremos jugar más fluidos. Desde que entraron dos o tres triples parecía la cancha mucho más grande para nosotros. Encontramos espacios y ya nos salían todas", explicó reconfortado.