Lionel Scaloni anticipó que hará variantes ante Perú

13/10/2021 - 17:35 Deportivo

La selección argentina tiene en mente en el duelo que deberá afrontar mañana, desde las 20.30, ante Perú en el Monumental. La Albiceleste, con 22 unidades, se ubica en la segunda colocación de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, a seis del líder Brasil. Sin embargo, el conjunto nacional no puede relajarse. Su rival, con 11 puntos, necesita sumar para mantener intacto su sueño de avanzar a la cita máxima.

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, en la antesala a la última práctica previa al choque ante los de Ricardo Gareca, analizó el presente del equipo y se refirió al estado físico de algunas de sus principales figuras. Anunció que realizará algunas modificaciones de cara al match y también se refirió a la localía del encuentro ante Brasil por la doble fecha FIFA de noviembre.

“En cuanto a los retoques va por lo que creamos que el partido necesite. No tanto por rendimientos. Es un partido bastante claro este y vamos a trabajar, vamos a sacar al equipo que pensemos que es el mejor”. Y añadió: “Se arma en función del rival pero la idea es la misma. Es mejorar en función de con quién juguemos. Hay matices que tiene cada equipo y nosotros tenemos la disponibilidad de distintos jugadores y las aprovechamos. Siempre buscamos mejorar nuestro equipo, no pensamos tanto en el daño que nos pueden hacer los rivales. Si vos tenés la chance de mejorar a tu equipo en todas las facetas es mejor, es lo que apuntamos. Cada partido buscamos lo mejor y haremos algún cambio”, declaró el entrenador.

“Mientras el equipo funcione y nos dé señales positivas no tenemos por qué retocar tanto. Sólo haríamos modificaciones a cuestiones que podemos hacer daño al rival, pero lo que yo les pido a ellos es que no bajen el pistón. No puedo asegurarte que son titulares siete porque no es así. Hay que rendir hoy porque atrás tenes compañeros que mueren de ganas de jugar. Son los primeros que entienden la situación cuando la Selección gana”, fue la aclaración del estratega albiceleste.

Que ahondó en su plan: “Nuestra idea es que nadie se relaje, que nadie piense que tiene el puesto asegurado porque tiene que ser así. Cualquiera que esté afuera sabe que puede caer la chance en cualquier momento. Hay una base que siempre confiamos porque nos está dando resultados. A partir de ahí, si vemos que el equipo no da buenas señales no tenemos problemas en que otro chico pueda entrar porque el nivel está bastante parejo”.

El seleccionado nacional recibirá a Brasil (martes 16/11) por la Fecha 14 de las Eliminatorias. El DT confirmó la sede para esa cita: “Se jugará en San Juan. Vamos al interior que nos gusta y más allá del Monumental que nos está gustando por su césped, la idea de jugar con el interior y que la Selección esté en otras ciudades. Quedan partidos para estar en otros sitios”.

En la misma sintonía, mencionó: “La única exigencia es que la cancha esté buena. Del fútbol argentino, la mayoría está bien. Digo mayoría porque hubo varias que no pude ver. La de River ya sabemos que es nueva y se asemeja mucho a lo que estos chicos están acostumbrados en Europa. Las demás están en condiciones para jugar, si hemos jugado la Copa América en esas canchas creo que todo lo que venga va a ser mejor”.