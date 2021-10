Güemes expone la punta ante Defensores de Belgrano

15/10/2021 - 03:49 Deportivo

La trigésima fecha de la Primera Nacional arranca esta tarde con dos partidos clave, ya que los punteros Güemes y Barracas Central asumirán compromisos de visitante ante Defensores de Belgrano y Atlético Rafaela, respectivamente. Desde las 19.10, el "Gaucho" buscará una victoria que le asegure mantener el lugar de privilegio y estará expectante a lo que suceda en Rafaela, cuando desde las 21.10 se presente el "Guapo".

A falta de cinco fechas para el final, la zona B tiene a Güemes y Barracas compartiendo la cima con 45 puntos. Pero el bajón evidenciado por ambos en este tramo del certamen hizo que los otros equipos se acercaran. Así aparece con 44 Ferro Carril Oeste, que el martes próximo cerrará la fecha 30 visitando a Villa Dálmine (34), y con 43 Independiente Rivadavia de Mendoza, que el domingo será local de All Boys (37). Hasta aquí son los están ingresando al Reducido, pero muy cerca vienen Brown de Adrogué (42), Gimnasia de Jujuy (41), Deportivo Morón (41), Almagro (39), Tristán Suárez (39) y Defensores de Belgrano (37).

La lucha en este grupo está extremadamente pareja, por eso Güemes no puede darse el lujo de resignar demasiados puntos de estos 15 que restan. Y el "Dragón", al que visitará hoy, se juega quizás una de sus últimas fichas para seguir prendido en la pelea, por lo que este partido exigirá una concentración máxima de los dirigidos por Pablo Martel.

En la fecha pasada, Güemes empató como local con San Telmo, 1 a 1, en un juego en el que estuvo al frente 1 a 0 y tuvo varias chances para ampliar la ventaja, pero terminó pagando caro su falta de eficacia y el rival no lo perdonó. De todas formas, el entrenador decidió ratificarle la confianza a los once titulares de ese encuentro, por lo que no realizará cambios para hoy.

Una vez que termine su partido, el plantel "Gaucho" estará pendiente de lo que pase con Barracas Central.