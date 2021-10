"Hoy no atravieso una situación familiar buena"

16/10/2021 - 04:01 Deportivo

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, confesó que no atraviesa "una situación familiar buena", lo que le impide "pensar en el Mundial (Qatar 2022)", de cara al cual su equipo quedó cerca de clasificarse después de la reciente triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

"No estoy para pensar en el Mundial; no me interesa en absoluto. Lo primero que quiero es irme a mi casa, que hace mucho tiempo que no veo a mi familia", declaró el entrenador en un pasaje de la conferencia de prensa virtual posterior a la victoria sobre Perú en el Monumental.

"No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial, me quiero ir, fueron muy duros estos meses. No quiero saber más nada, hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos qué hacemos más adelante", admitió Scaloni.

Y la situación tiene que ver con la salud de sus padres, que hace algún tiempo vienen con distintos problemas.

Ya en la Copa América, tras el triunfo ante Brasil en la final del Maracaná, tuvo una mención para con su madre: "Quiero dedicarle el triunfo de la copa a mi vieja, que hace unos días tuvo un momento bastante grave y ahora la está peleando", soltó en aquella oportunidad hablando con TyC Sports.

Mientras que días después, en ESPN, Scaloni habló de su padre: "Mi viejo se emociona porque encima tuvo un ACV hace un par de años. Cuando jugamos con Brasil en Arabia, ese partido que nos hacen el gol en el último minuto de cabeza, yo llego a mi casa, hago una videollamada con mi papá y lo veía raro. Hablaba raro. Después me contaron que había tenido un ACV. Ahora cualquier cosa que pasa se emociona muy fácil y con esto más todavía. Es impresionante, vive llorando, está feliz, está contento", narró con Alejandro Fantino.

Esta situación de sus padres hizo que desde que llegó a la Argentina a fines de agosto pasado desde España, donde vive con su familia, no haya regresado a Mallorca.

Argentina volverá a jugar el 11 de noviembre ante Uruguay en Montevideo, y el 16 con Brasil en San Juan, en dos duelos claves.