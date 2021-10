José Luis Torres ve a Mitre mucho mejor como equipo

17/10/2021 - 03:25 Deportivo

Pese a que no está realizando un buen torneo, Mitre levantó en las últimas fechas de la Primera Nacional. Goleó a Quilmes, uno de los candidatos al ascenso, y empató de visitante con Tigre, otro de los animadores. Y el volante José Luis Torres valoró esa levantada. "Estamos muy bien, fueron dos semanas muy buenas. Si bien no hemos ganado con Tigre, ha sido un empate muy importante para nosotros, con un jugador menos. Venimos haciendo muy buenos partidos y eso ayuda un montón en todo sentido", comentó.

Consultado sobre el duelo de mañana ante Alvarado de Mar del Plata, a las 21.30 en el Único, dijo: "Desde que juego Nacional B, todos los partidos son duros. Por ahí el último le gana al primero, o el caso nuestro que le ganamos a Quilmes y le empatamos a Tigre. Todos los partidos son difíciles, pero tenemos que hacer valer la localía".

"Se ha mejorado un montón, sobre todo en los resultados. En estos últimos partidos venimos sumando mucho. Si bien los primeros partidos con Gabriel no se nos daba porque era un proceso nuevo, se mejoró mucho. Lo importante es que sumamos los últimos partidos", añadió.

Sobre su presente, que no lo tiene como titular, dijo: "Tengo que apoyar desde donde me toque. Si me toca adentro, mejor y si no, desde afuera. Este es un grupo unido y hay muy buenas personas. Y sobre el objetivo dijo: "Sumar la mayor cantidad de puntos posibles y pensar en lo que viene".