Aldosivi le ganó a Independiente en el José María Minella

17/10/2021 - 20:10 Deportivo

Independiente no pudo aprovechar la chance de volver a prenderse arriba: perdió 1-0 con Aldosivi en Mar del Plata, por la 16° fecha de la Liga Profesional. El Tiburón, en el segundo partido de Martín Palermo como entrenador, logró volver al triunfo tras ocho derrotas consecutivas. Los de Julio Falcioni no ganan hace cuatro fechas, se alejan de la lucha por el título y en la siguiente jornada no podrá contar con Sergio Barreto, quien vio la roja.

El Tiburón golpeó desde el arranque. Corría el tercer minuto del partido cuando la defensa del Rojo quedó mal parada y Cauteruccio, mano a mano con Sebastián Sosa, definió sin problemas a un costado. A partir de ahí, la visita comenzó a manejar el encuentro, pero lo más cerca que estuvo de inquietar a José Devecchi fue tras un cabezazo de Juan Insaurralde a los 26 de la primera parte que el arquero manoteó muy bien. Luego, de ese córner, Sergio Barreto reventó el travesaño con otro testazo.

La segunda etapa no fue distinta a la primera: un Aldosivi replegado, atento a defender; mientras que Independiente no fue capaz de encontrar un hueco para conseguir el empate. Recién a los 48 minutos tuvo una chance clara, con un gran zurdazo del ingresado Tomás Pozzo que se estrelló en el palo.

En la próxima fecha, Aldosivi visita el jueves a las 16.45 a Newell's. Por su parte, Independiente recibirá también el jueves a Sarmiento en el siguiente turno, a las 19. Falcioni no podrá contar con una pieza clave en el fondo: Barreto vio la roja sobre el final (doble amarilla) y deberá cumplir una fecha de sanción.