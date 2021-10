Gabriel Mendes Da Silva: “Estoy muy agradecido por esta nueva oportunidad”

19/10/2021 - 11:49 Deportivo

Gabriel Mendes Da Silva volvió a la provincia para jugar la Liga Argentina con Independiente BBC y ayer cumplió su segunda práctica a las órdenes de Fabián Daverio de cara al debut del próximo viernes ante Villa San Martín de Resistencia.

“Me alegro de poder volver a Argentina y a Santiago, donde la gente me conoce. Estoy muy agradecido por la nueva oportunidad de poder jugar acá y ayudar al equipo”, declaró el pívot brasileño antes de la práctica.

“Yo tuve la oportunidad de jugar la Liga de Desarrollo hace dos años. Me ayudó mucho a cambiar mi juego, a prepararme y ahora aplicarlo en la Liga Argentina. Espero ayudar mucho al equipo. Puedo aportar todas las ganas que tengo y colaborar con rebotes, buena defensa y puntos. Estoy acá para lo que necesiten”, agregó entusiasmado.

Al ser consultado por el plantel de Independiente BBC, comentó: “Estoy conociendo a varios de mis compañeros, aunque a algunos ya los conocía de cuando estaba en Quimsa. Son todos muy buenos chicos. Me estoy adaptando y aprendiendo las jugadas, pero yo creo que dentro de poco voy a estar a punto para poder estar ayudando”.

Mendes da Silva se mostró feliz de su nuevo club. “Para mí es muy importante. Tengo 24 años y me gusta quedarme donde me quieren. Acá en Inde todos me hablan bien, lo que me pone muy contento y feliz por jugar acá y poner todo lo que sé hacer”, indicó.





Antecedentes

Luego, comentó que llegó con ritmo de competencia. “Cuando salí de Argentina me fui a Baurú a jugar la Liga Nacional de allá. Después, me fui a jugar en Brazilia y luego a Osasco, en Itapevi, mi ciudad. No he estado parado. Solo necesito volver al ritmo de Argentina, que es un poco distinto al de Brasil. Acá se corre mucho, es más dinámico, pero ya estoy acostumbrado de lo que me acuerdo de cuando jugaba en Quimsa”, señaló el brasileño.

El viernes, Independiente BBC irá en busca de su primera victoria en la temporada, luego de haber perdido en el debut ante Central Argentino Olímpico de Ceres (86 a 77) en condición de local.

Gabriel Mendes Da Silva no jugó ese partido, al igual que Jeremías Sandrini y Juan Cruz Burgos. Anoche, al cierre de esta edición, Villa San Martín, próximo rival de Independiente BBC, y Central de Ceres estaban jugando en Resistencia por segundo día consecutivo.

El domingo, el equipo santafesino se había impuesto por 87. Gabriel Mendes Da Silva debutaría el viernes en el Parnás. a 81.