Con la presencia de Gerardo Montenegro se presentó a Córdoba como sede de los cuartos de final

19/10/2021 - 21:18 Deportivo

El presidente de Quimsa y de la AdC, Gerardo Montenegro, remarcó: "Tuvimos un inicio de temporada positivo con el súper 20, la anterior hicimos un gran esfuerzo y eso nos potenció a todos para esta temporada. Este año buscaremos el regreso de los sponsors del sector privado para que acompañen a los clubes que también dieron lo mejor durante la pandemia" además remarcó el compromiso de los equipos que licitaron las sedes para la definición", comenzó.

"Aplaudo el esfuerzo tanto de Instituto como de Boca por tener la predisposición de albergar el Final 8. Finalmente la definición será en Córdoba", añadió.

Fabián Borro, autoridad máxima de la CAB dijo también resaltó "Estamos en una nueva normalidad y hacemos una reflexión y agradecimiento por la unidad del básquet argentino por intentar cumplir con todos los torneos a pesar de la pandemia. Nos enorgullece que la familia de básquet haya cumplido con más de 1500 partidos en todas sus categorías" también expresó.

"Estamos expectantes porque se aproximan las 40 temporadas de la Liga, de forma ininterrumpida para ser la liga más importante de Sudamérica", cerró.

La definición se jugará en el Ángel Sandrín de IACC entre el 27 y el 30 del corriente. Los cuartos de final: San Martín vs. Ferro CO; Instituto vs. Obras; Boca vs La Unión; Gimnasia vs. Quimsa.