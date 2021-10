Central Córdoba chocó con la jerarquía de Vélez y lleva seis juegos sin victorias

20/10/2021 - 00:30 Deportivo

La mala racha parece no tener fin. Central Córdoba tenía anoche una de esas chances que pueden ser un punto de partida, pero falló en lo colectivo y suma seis juegos sin victorias. El elenco santiagueño no pudo con la jerarquía de Vélez y perdió por 2 a 1 en el Madres de Ciudades.

Los de Rondina no tuvieron una buena noche y aún así, se pudieron haber llevado algo más. La visita golpeó en los momentos justos y se llevó tres puntos de oro de Santiago del Estero. Mancuello y Lucero marcaron para el "Fortín". Martínez anotó el empate transitorio.

En el comienzo del partido, los dos mostraron intenciones ofensivas. El local apostaba a la velocidad de Sequeira, que ya antes de los cinco minutos complicó a la última línea velezana. La visita comenzó a manejar más y mejor la pelota después de los diez minutos y Central Córdoba esperaba para salir rápido. A los 13 Vélez tuvo la primera chance clara: Bouzat quedó cara a cara con Rigamonti, que contuvo en un tiempo.

A los 18', Janson estuvo cerca, pero su remate fue débil y salió a un lado del palo. El primer remate al arco del "Ferro" llegó a los 21, cuando Salomón se animó desde 35 metros. La pelota se fue rozando el poste derecho de Hoyos. La visita no le encontraba la vuelta para controlar a un movedizo Sequeira, que aparecía por todo el frente de ataque. Y a los 29, llegó el gol de Vélez. Centro perfecto desde la derecha y cabezazo de Mancuello para poner el 1 a 0.

Central Córdoba perdió la línea. El gol fue un golpe y Vélez ganó confianza. Pero a los 39 llegó el empate con una enorme jugada individual. Alejandro Martínez agarró la pelota en la mitad de la cancha y encaró hacia el arco. Se sacó dos marcas de encima, se perfiló y remató desde la medialuna. Su zurdazo se metió contra el palo izquierdo de un Hoyos que poco pudo hacer. Antes del cierre de la primera mitad, Sequeira quedó mano a mano, pero no pudo definir.

En el comienzo de la etapa complementaria, Guidara exigió a Rigamonti a los 6 y el arquero la sacó al córner. A los 13', Martínez quedó en posición de remate y su zurdazo de afuera del área fue rechazado por una buena estirada de Hoyos. Pellegrino mandó a la cancha a Lucero y Orellano, en lugar de Tarragona y Bouzat.

Janson lo tuvo de cabeza y Rigamoti llegó bien abajo para mandarla al tiro de esquina. A los 19' Mancuello metió un centro preciso desde la izquierda y Lucero, cabeceó al gol. Vélez se ponía 2-1 y otra vez Central tenía que salir a buscar el partido.

Almada pudo ampliar a los 26, pero no llegó a impactar bien afirmado el centro de Orellano. Rondina movía el banco y mandaba a la cancha a Lattanzio, Argañaraz y Giménez. Éste último pudo empatarlo a dos minutos de ingresar, pero no logró rematar con precisión. Los minutos pasaban y la ansiedad aumentaba. A los 39, Argañaraz quedó solo para el gol tras una buena pelota que bajo Riaño. Hoyos estaba vencido, pero Brizuela evitó empate con la pierna. A los 45', Almada lo pudo liquidar, pero se demoró en la definición y Rigamonti se quedó con la pelota. La lesión de González hizo que el local terminara el partido con 10 hombres. Y no hubo tiempo para más. El equipo santiagueño no pudo ante un rival complejo y sigue último.