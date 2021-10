Joaquín Ledesma sigue aprovechando su chance

20/10/2021 - 00:33 Deportivo

Arrancó el torneo como el tercer arquero, pero el Covid le abrió un hueco que luego fue puerta con la partida de Pellegrino y Bonnín. Joaquín Ledesma, primero por necesidad y luego por mérito propio, se afianza cada vez más como el arquero titular de Mitre. El lunes pasado, fue la figura en el triunfo ante Alvarado, por 1 a 0. Las pocas veces que tuvo que intervenir, lo hizo muy bien. Y hasta atajó un penal.

"Me siento muy bien y estoy muy feliz y contento porque se me sigue dando la oportunidad de jugar. Estoy agradecido con el cuerpo técnico y los compañeros. Lo dije en su momento, se me presentó la oportunidad y no la quiero desaprovechar y creo que lo estoy haciendo bien. Si el día de mañana me toca salir, también voy a estar contento de seguir formando parte de un grupo tan lindo como este. Nos vamos contentos porque pudimos revertir la imagen y regalarles un triunfo a la gente que nos sigue acompañando", agregó en diálogo con EL LIBERAL .

Desde que el público volvió a las canchas, Mitre ganó los dos partidos que disputó como local. "Extrañábamos mucho jugar con gente, así es mucho más lindo, más colorido y pudimos regalarle un lindo espectáculo a la gente", dijo Joaquín al respecto.

Sobre el partido, opinó: "Lo mejor fue la actitud, los chicos salieron todos acalambrados. Las cosas se están dando, los chicos se están esforzando un montón y yo hago la parte que me toca, cuando la pelota llega tratar de que no entre. Pero el esfuerzo de ellos es muy importante".

"Nos faltó seguramente un poquito de juego, hay que ser conscientes de que el rival también juega, es un equipo que juega muy bien y tiene una idea plasmada desde hace un tiempo. Y lo suplimos con actitud. Con ganas, con garra, metiendo hasta el final, los chicos no se guardaron nada y la gente está viendo el esfuerzo que estamos haciendo", agregó.