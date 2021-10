Independiente quiere ganar para soñar por un pasaje a las copas

21/10/2021 - 00:42 Deportivo

Independiente recibirá hoy a Sarmiento de Junín con el objetivo de conseguir una victoria para continuar en los puestos clasificatorios a las copas internacionales de la próxima temporada.

El partido, válido por la 17ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, se jugará desde las 19 en el estadio Libertadores de América, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación a cargo de TNT Sports.

La jornada de hoy también consta de los partidos entre Argentinos Juniors vs. Colón de Santa Fe, a las 14.30 por TNT, y Newell´s Old Boys vs. Aldosivi, a las 16.45 por Fox Sports Premium.

El "Rojo" viene de perder 1-0 ante Aldosivi y se ubica en la novena posición con 24 unidades, mientras que en la tabla anual para las competiciones continentales se encuentra en el octavo lugar con 44 puntos, al igual que Racing.

Para recibir al "Verde", el entrenador Julio Falcioni podría realizar tres modificaciones para intentar volver al triunfo después de cinco fechas (1-0 a Huracán en la 12da. jornada).

El defensor Sergio Barreto no estará disponible por haber sido expulsado en el choque ante el "Tiburón" de Mar del Plata, por lo que su lugar será ocupado por Joaquín Laso.

En la zona del mediocampo, Domingo Blanco volverá a estar a disposición tras haber cumplido una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas e ingresaría por Lucas González. El tercer y último cambio sería la inclusión del juvenil Rodrigo Márquez en reemplazo de Braian Martínez.

El conjunto de Junín, en tanto, cayó 4-3 como local ante Unión de Santa Fe y se ubica en la 18va. posición con 19 puntos.