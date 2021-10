Martel no confirmó los once para mañana

21/10/2021 - 01:05 Deportivo

Güemes sabe que se vienen cuatro finales. Y la primera de ellas será mañana, ante su gente. El conjunto santiagueño quiere dar pelea en busca del pasaje a la final por el ascenso directo de la Primera Nacional y no puede darse el lujo de dejar puntos en el camino.

Su rival de mañana será Santamarina de Tandil, rival al que recibirá desde las 17.10 en el Arturo "Jiya" Miranda. Para este choque, el entrenador Pablo Martel, sigue ensayando algunas variantes pero no confirmó la alineación que saldrá a jugar desde el arranque. Güemes se entrenó en las últimas horas y pese a que no trascendieron qué cambios habría, el técnico metería mano entre los once.

Diego Ceballos será el encargado de impartir justicia mañana en la "Isla", en lo que será el cotejo que ponga en marcha la fecha 31° de la Primera Nacional.

Cabe destacar que Güemes está tercero en esta durísima Zona B, con 45 puntos al igual que "Ferro", pero a tres unidades del puntero Barracas Central. El primero de cada zona se clasificará a una final directa por el primer ascenso a la Liga Profesional. Además, los equipos que finalicen desde el puesto 2º al 4º, jugarán el reducido de la categoría por el segundo ascenso a la máxima categoría.

Mañana, el "Gaucho" tendrá una verdadera final de cara al gran objetivo.