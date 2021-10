Andueza: "Este equipo tiene ganas de salir adelante"

22/10/2021 - 03:23 Deportivo

El defensor de Central Córdoba, Federico Andueza, se refirió al mal momento que atraviesa el equipo, pero dejó en claro las ganas que tienen de superar este trago amargo. "En el fútbol pasa mucho esto de que a veces no se te dan un par de resultados seguidos y uno empieza a dudar. Y eso se nota en el equipo, se nota en todos lados. Pero este equipo tiene ganas de salir adelante, eso es lo importante. Ganas no faltan creo que hay que confiar en que los resultados van a llegar", manifestó en diálogo con prensa del club.

Sobre el cotejo de mañana, anticipó: "Va a ser duro como todos los de esta Liga, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Vamos de visitantes y creo que tenemos que hacer un partido largo y después pelear de igual a igual. Gimnasia levantó, pero también está mirando la tabla de abajo igual que nosotros así que es un partido de seis puntos".

"La concentración será clave. Lo es en todos los partidos porque es una Liga muy pareja. Quizás ese sea uno de los errores a corregir, no sé si pasa tanto por ahí. Pasa que cuando no se dan los resultados, siempre se ven las cosas malas y parece que se hace todo mal y no es así. Hay cosas positivas que tenemos que seguir haciendo y obviamente hay otras que debemos corregir y estamos trabajando para eso", acotó.