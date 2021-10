Brussino dijo que estará ante Gimnasia

22/10/2021 - 03:31 Deportivo

Juan Ignacio Brussino sufrió un corte profundo en la pierna derecha sobre el final del partido Riachuelo, que terminó con triunfo y clasificación, pero confirmó su presencia en el cruce de cuartos de final ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

"Estoy con unos raspones. Fue una situación desafortunada que por suerte no fue grave. Fue un golpe y no quería salir, pero era tanta la sangre que me salía que tuve que hacerlo. Estoy bien por suerte", comentó el base armador santafesino en diálogo con EL LIBERAL.

"Juani" Brussino será el base titular el próximo miércoles 27 del corriente, cuando Quimsa y Gimnasia se enfrenten por un final en semifinales del Súper 20, el primer torneo de la temporada 2021/22.

Quimsa logró el pasaporte a esta instancia, tras perder ante Instituto (81 a 74) y ganar los últimos tres partidos frente a Atenas (74 a 63), Olímpico (80 a 73) y Riachuelo (80 a 76), con gran actuación del crédito de Cañada de Gómez.

"Estoy muy contento por la clasificación, por el desafío que tenemos por delante y querer superarlo. En lo personal, sabiendo que el trabajo está dando sus frutos, pero lo más importante es que el equipo respondió con mucho carácter. Todavía nos falta trabajar en el juego y encontrarnos como equipos en pequeños detalles", opinó a modo de balance de lo vivido en el Ciudad.

El Final 8

"La verdad que estamos tranquilos, sabiendo que esto es un comienzo. En tres partidos, este Súper 20 te permite estar jugando una final y eso es lo que vinimos a buscar. Trabajaremos para eso, sabiendo que hay que ser inteligentes. Tenemos que mejorar y no conformarnos. Eso es lo importante", explicó de cara al Final 8, que se jugará íntegramente en Alta Córdoba.

"Juani" habló además de su destacada actuación en el clásico ante Olímpico. "Lo reconfortante fue que ganamos, que el equipo mostró un carácter impresionante en el sentido de estar 10 puntos abajo faltando 8 minutos y poder darlo vuelta. En lo personal, en ningún momento me fui del partido, sabía que el clásico duraba 40 minutos. Uno está acostumbrado, más en esta clase de partidos, a darlo todo hasta que suene la chicharra y eso fue lo que pasó. Por suerte entraron algunos tiros, el equipo se acomodó y pudimos ganar", comentó gratificado.

Tras la disputa del Final 8, en el que Quimsa irá en busca del bicampeonato, el conjunto fusionado debutará en la Liga Nacional el próximo miércoles 3 de noviembre, enfrentando a Unión de Santa Fe, en el estadio Ciudad.