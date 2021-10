La "Fusión" partió anoche con destino a Buenos Aires

22/10/2021 - 03:35 Deportivo

Quimsa partió anoche con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde mañana iniciará su participación en la Liga Nacional Femenina, enfrentando a Berazategui, el último campeón.

La delegación está integrada por las siguientes jugadoras: Lucía Juárez, Agostina Leguizamón, Mariel Padilla, Lorena Campos, Rocío Iturre, Lucía Boggetti, Aixa Cancián, Emilia Rojas, Agostina Ledesma, Ornella Tarchini, Julieta Ibarra y Verónica Ibarra.

Acompañan al plantel Marcelo Zanni (entrenador), Damián Sayago (asistente), Gastón Ríos (preparador físico), Nancy Mena (utilera) y Lucía Suárez (jefa de equipo).

La delegación arribará en horas del mediodía y se entrenará en horas de la tarde en el estadio Héctor Etchart de Ferro Carril Oeste, ubicado en el barrio porteño de Núñez.

Mañana, desde las 19, el conjunto fusionado debutará frente a Berazategui, en partido que será televisado en directo para todo el país por DirecTV Sport y Basquetpass.tv, la plataforma oficial de la competencia. Y el domingo, se medirá con Los Indios para completar la doble fecha.

Los siguientes enfrentamientos de la "Fusión" son los siguientes: viernes 5 de noviembre, ante Rocamora; sábado 6, ante Ferro; viernes 12, ante Catamarca Basket; lunes 15, ante Corrientes Básquet; sábado 20, ante Obras; domingo 21, ante Unión Florida.

La programación completa de la jornada inaugural es la siguiente: desde las 14, Corrientes Básquet vs. Rocamora (DeporTV); 16.30, Obras Basket vs. Catamarca Basket; 19, Berazategui vs. Quimsa (DirecTV Sports); 21.30, Unión Florida vs. Ferro.

La segunda jornada, programada para el domingo, incluye los siguientes enfrentamientos: desde las 14, Catamarca Basket vs. Berazategui; 16.30, Rocamora vs. Unión Florida; 19, Quimsa vs. Los Indios; 21.30, Corrientes Básquet vs. Ferro.