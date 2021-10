Pato pudo cortar la sequía en la red: "Necesitaba hacer un gol en Güemes"

23/10/2021 - 01:20 Deportivo

Cuando tomó la decisión de jugar en Güemes, Matías Pato sabía que su apuesta era fuerte. Su pasado e identificación con Central Córdoba no fueron obstáculo para que el hincha lo recibiera de la mejor manera. Y el volante ayer pudo retribuir todo ese apoyo con su primer gol con la casaca del "Gaucho", que llegó en un momento clave para destrabar el partido ante Santamarina.

"Venía buscándolo al gol. En los partidos anteriores por ahí hacía buenas jugadas y definía mal, me iba triste a mi casa porque no podíamos ganar, estaba preocupado. Necesitaba hacer un gol en Güemes porque es el club que me da confianza, me da laburo y comida a mi familia. Trato de hacerlo con responsabilidad. En la semana escuchaba que decían que no quería hacer el gol y no es así. Yo esto lo hago por mi familia. Respeto el lugar donde estoy y respeto a Güemes que me dio la posibilidad cuando no venía jugando. Por eso voy a tratar de seguir dando lo mejor", dijo a modo de descargo el jugador, en diálogo con EL LIBERAL.

Ayer su ingreso fue determinante, no solamente por el gol sino por la dinámica que le imprimió al equipo. ¿Qué le pidió Martel ante de ingresar? "No me pide cosas difíciles, me dice que entre a jugar, que haga lo que sé, que haga jugar al equipo. Me pide que juegue simple y no me engolosine mucho, que vaya de menor a mayor y agarre confianza. Cada vez que me toca, trato de responder. Nos estamos jugando finales, es un momento histórico para el club, así lo vivimos nosotros. Hoy ganamos una final, nos quedan tres y vamos a ir por ellas", respondió.

"El triunfo nos va a dar confianza, pero hay que tener los pies sobre la tierra. Son finales, son partidos muy difíciles y en general les está costando ganar a todos los equipos de arriba. Para nosotros es muy importante ganar de local y vamos a luchar por llegar a jugar la final y si no, trataremos de clasificar al reducido. Queremos hacer historia y vamos a pelear hasta el final", agregó. Por último, Matías se refirió al plus que significa jugar con el público a favor: "Pasamos una pandemia larga y la gente no podía venir a la cancha, nosotros por ahí no disfrutábamos mucho porque era un clima apagado. Pero la gente te levanta, te despierta y se lo dedicamos a ellos hoy".