Las dirigencias de los clubes destacaron la vuelta del rugby

23/10/2021 - 01:51 Deportivo

Santiago del Estero vuelve a tener actividad oficial en el rugby después de casi dos años. Y será con el clásico que Old Lions y el Santiago Lawn Tennis disputen esta tarde, desde las 16.30. Las dirigencias de ambos clubes palpitaron ayer con EL LIBERAL el duelo que se viene en cancha de los "Viejos Leones".

"Es muy importante este torneo corto que se está jugando. Después de mucho tiempo estamos volviendo a jugar. Encima la posibilidad de jugar un clásico, que es algo impensado hace un par de meses. Hoy lo estamos concretando. Para nosotros es lo más importante que vamos a jugar este año, pero lo tomamos como una buena puesta a punto para lo que será la próxima temporada, ya en el Regional. Pretendemos que el 2022 sea un buen año. Sin dudas será duro por todo lo que tendremos que afrontar en lo deportivo", dijo Pablo Rovarini, presidente de Old Lions.

"Nosotros tenemos un protocolo vigente que vamos a seguir respetando. El aforo y el uso de los vestuarios serán limitados. Se va a jugar un clásico después de dos años, pediremos que la gente sea respetuosa entre sí, con los jugadores y con los árbitros. No vamos a permitir el ingreso de bombos, redoblantes ni juegos artificiales. Queremos una fiesta en paz y tranquila", agregó Rovarini.

Adrián Alvarado

Por su parte, Adrián Alvarado, de la Subcomisión de Rugby del Santiago Lawn Tennis Club, destacó ayer: "La verdad que es muy difícil expresar con palabras lo que sentimos en este momento los que amamos el rugby aquí en Santiago. Y más todavía, de jugar un clásico, en esta instancia. Al igual que toda la gente de Old Lions, nosotros en el Lawn Tennis estuvimos toda la semana pensando y planificando lo que será este partido. No me quiero imaginar lo que deben sentir los jugadores".

En esta línea, Alvarado puntualizó: "Va ser una jornada especial. Old Lions nos invitó un almuerzo así que estaremos desde temprano con ellos, como para dar el ejemplo entre las dirigencias. Esperemos que pueda ir mucha gente. El resultado será anecdótico. Lo importante es que vamos a disfrutar de un día de rugby en nuestra provincia después de tanto. Agradezco a EL LIBERAL por poner la copa aniversario que estará en juego".