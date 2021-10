Pelé celebró sus 81 años y se mostró animado en las redes sociales

23/10/2021 - 18:45 Deportivo

Pelé celebró este sábado sus 81 años y se mostró animado en su cuenta de Instagram a pesar de sus problemas recientes de salud tras una operación para removerle un tumor que lo mantuvo un mes internado en septiembre.

"¡Está llegando mi cumpleaños! ¿Ya prepararon la torta?", publicó el exSantos de Brasil -con una foto de él sonriente- en su cuenta oficial, la vía de comunicación elegida en los últimos tiempos, a horas de su nuevo natalicio.

Pelé atraviesa un momento complejo de salud con una quimioterapia luego de la intervención quirúrgica para extirparle un tumor en el colon, según informaron oficialmente.

El tricampeón mundial recibió también el saludo de Santos: "Rey, atleta del siglo, el mejor de todos los tiempos, el más grande de la historia. El rótulo puede variar, pero la esencia es siempre la misma: Pelé, Eterno e Infinito".

"Gracias por existir", continuó el comunicado del "Peixe".

Habrá también un homenaje para Pelé durante el partido de hoy a la tarde frente a América, por el Brasileirao, con una camiseta diseñada en honor a él.

Además, a los 10 minutos de juego, la hinchada le cantará el feliz cumpleaños al legendario 'camisa' 10, y se mostrarán videos con saludos de personalidades del deporte y la música, detalló Santos.

