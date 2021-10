Jugador colombiano de Unión y Juventud vivió una pesadilla en Santa Fe

26/10/2021 - 01:18 Deportivo

Juan David Ortiz Palacios es un futbolista colombiano que el domingo por la noche vivió una situación que emocional y anímicamente lo afectó bastante y que le dejó una experiencia que espera no volver a repetir en el futuro. Recibió insultos racistas de un sector de la hinchada de Ferro Dho de la ciudad de San Cristóbal, Santa Fe, en oportunidad de estar jugando para Unión y Juventud de Bandera por la Copa Ciudad de Bandera que puso en juego la Liga Ceresina de Fútbol.

"Todo fue en el primer tiempo. Íbamos cero a cero en ese momento cuando escuchamos que los hinchas de Ferro nos insultaban y nos decían lo que se escucha siempre en una cancha de fútbol. Había gritos y todo lo que el hincha expresa para tratar de impresionar al rival. Pero hubo un momento en que alguien que estaba ahí comenzó a decirme mono bananero y se metió con mi color de piel", comentó el joven de 21 años cuando ayer habló en exclusivo con EL LIBERAL .

Luego agregó: "Escuché que me decían mono bananero y otras cosas más. Traté de no darle importancia, más allá de que fue una situación dolorosa para mí. Mis compañeros fueron a pedirle al árbitro que detuviera el partido y que interceda ante esta situación, pero todo siguió como si no hubiese pasado nada".

En ese momento en que se produjeron los insultos, el cotejo se estaba desarrollando con normalidad y todavía con el marcador en blanco. "Fue durante el primer tiempo y estábamos cero a cero. Era prácticamente una final porque los dos necesitábamos ganar para seguir con chances de clasificación a la ronda decisiva del certamen que es corto", aclaró el jugador que proviene de la ciudad de Medellín, Colombia.

Sobre las reacciones que hubo cuando se produjo el incidente, Ortiz Palacios destacó fundamentalmente el apoyo que recibió tanto de sus compañeros de equipo como de los integrantes del cuerpo técnico y de los miembros que representan al club Unión y Juventud de Bandera.

"Mis compañeros se solidarizaron conmigo y me ofrecieron su apoyo. Trataron de hacerme sentir bien en todo momento y de animarme un poco porque me dolió lo que pasó con los hinchas. Es la primera vez desde que soy futbolista que soy víctima de insultos racistas. Antes de venir a la Argentina, me habían dicho que tenga cuidado con los argentinos porque son esto o aquello, pero tampoco quiero generalizarlo al hecho porque cuando vine antes de que comience la pandemia de coronavirus el año pasado, la gente me trató muy bien y me sentí cómodo en todo momento".

Fue ahí que el colombiano recordó cómo fue su llegada a nuestro país. "No llegué a jugar al principio del campeonato de la Liga Ceresina porque justo se dio lo de la pandemia. Tuve que empezar a trabajar para cubrir mis gastos. Hice tareas de pintura y cortaba el césped. Tampoco podía volver a Colombia porque con el tiempo se cerraron las fronteras y no había vuelos por la pandemia que se extendió más de lo que imaginábamos todos", expresó el futbolista que juega como zaguero central en Unión y Juventud.

"Vine solo y recomendado por Mario, un mexicano que había sido compañero de mi actual entrenador en Unión y Juventud de Bandera cuando jugaban juntos", contó.

Lo vivido en San Cristóbal llevó a Ortiz Palacios a pasar una noche del domingo prácticamente sin dormir, a tal punto que ayer por la mañana no se presentó a trabajar en el supermercado donde cumple tareas de empleado.

"Casi no dormí. Estuve pensando toda la noche en lo que me había pasado y tratando de ver cómo podía seguir adelante", concluyó.