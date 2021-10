Valentín Vercelli practica ciclismo desde hace cinco años y comparte la misma pasión con su familia en Santiago

26/10/2021 - 01:30 Deportivo

Practicar un deporte es como abrirle las puertas a un nuevo desafío. Más si el objetivo es probar hasta dónde se puede llegar con los límites de cada uno para luego darle paso a la superación personal misma. Y Santiago del Estero en este sentido tiene miles de ejemplos y especialmente en el mountain bike, un deporte que viene creciendo en los últimos años y que atrapó a todos por lo lindo que es sentirlo, vivirlo y practicarlo.

"Practico ciclismo ya hace cinco años. Con mi primera bici andaba tranqui nomás. Aquí (por el circuito del parque Aguirre) es donde me he formado, en el club de Mountain Bike. Con el tiempo me fui soltando y yendo a otros circuitos y pedaleando solo. Aquí aprendí casi todo, a hacer los cambios, los frenos. Antes pedaleaba nomás", expresó Valentín Vercelli, un joven de 16 años que día a día se esfuerza para tratar de demostrar que todo es posible con trabajo, aprendizaje y dedicación.

Luego agregó: "Es mi deporte, mi hobby. Una de las cosas más difíciles que hice fue subir Portezuelo (Catamarca) por ejemplo. Fue la más dura y la que más me costó".

Valentín consideró que la pandemia de coronavirus influyó un poco en el crecimiento de personas que hoy de dedican a practicar este deporte. "Creo que por el tema de la pandemia, empezaron a salir muchos ciclistas. El deporte empezó a crecer", amplió.

Pero el estudiante de cuarto año de la secundaria no está sólo en su pasión de andar en bicicleta. También tiene como aliados en esta disciplina del ciclismo de montaña a su mamá y a su papá. "Ellos hacen este deporte hace años, mucho antes que yo", dijo.

El biker santiagueño aprovechó la oportunidad también para expresar sus sentimientos con el mountain bike y para transmitirles a todas aquellas personas la mejor manera para disfrutar de la actividad. "La mejor manera de disfrutar esta actividad es con un buen grupo, relajándote, divirtiéndote y pasándola bien con buena compañía".