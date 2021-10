Montenegro, presidente de la Comisión de Deporte

27/10/2021 - 02:30 Deportivo

Gerardo Montenegro, titular de la Asociación Atlética Quimsa y de la Asociación de Clubes (AdC), fue designado como flamante presidente de la Comisión de Deporte del Senado de la Nación.

La reunión de ayer se realizó de manera remota, con el propósito de designar sus autoridades y definir la agenda de trabajo. La elección recayó sobre el senador nacional, que tiene amplia experiencia en materia deportiva y profundo conocimiento sobre la problemática del sector.

El dirigente santiagueño agradeció su designación y manifestó: "Siempre he estado vinculado como dirigente, en este caso de básquet, al deporte. Así que entiendo y conozco la problemática que atraviesan los deportistas, pero también los dirigentes. Si no hubiera dirigentes, sería prácticamente imposible tanto el deporte social como profesional y todo es importante en nuestro país. Porque muchas veces hablamos de deporte profesional como algo que no debería estar en nuestra consideración cuando es una industria que genera trabajo en diferentes actividades, o sea que al deporte hay que tomarlo con criterio amplio".

Se determinó, además, que, durante la siguiente reunión, se analicen distintos proyectos que puedan tratarse en el recinto durante la próxima sesión.