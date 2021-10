Champions League Américas: Quimsa debutará el 10 de diciembre ante Nacional de Montevideo

28/10/2021 - 12:30 Deportivo

El calendario de la tercera temporada de la Basketball Champions League Americas (BCLA) fue confirmado por el equipo operativo y la Junta Directiva. La tercera temporada se llevará a cabo desde diciembre de 2021 hasta abril de 2022 y la competencia se jugará en formato de burbujas, en siete países y varias ciudades de América.

La Fase de Grupos se jugará desde diciembre de 2021 hasta marzo de 2022, y el Final 8 se disputará en abril de 2022. Los grupos se determinaron por un sorteo al azar que se transmitió en vivo el 16 de octubre, con el Grupo A ya preasignado debido a restricciones geográficas y logísticas.

La primera ventana tendrá lugar del 10 al 15 de diciembre, con el Grupo D en el Maracanãzinho de Río de Janeiro, Brasil, donde el actual campeón Flamengo se enfrentará a Boca Juniors para dar inicio a la acción el 10 de diciembre. El otro club del Grupo D, UdeC, se enfrentará a Boca Juniors el 11 de diciembre.

También el 10 de diciembre, el Grupo B empezará en el Estadio Ciudad de Santiago del Estero, Argentina, donde Nacional se enfrentará al equipo local, Quimsa. Por su parte, Sao Paulo jugará su primer partido contra Nacional el 11 de diciembre.

El Grupo A iniciará en el Polideportivo Alexis Arguello de Managua, Nicaragua, con Real Estelí y Stingers el lunes 13 de diciembre. Stingers jugará en noches consecutivas, enfrentándose a Cangrejeros el 14 de diciembre.

Por último, el Grupo C se dirigirá al Arena Minas en Minas, Brasil. El local y Biguá se enfrentarán el lunes 13 de diciembre en el juego inaugural del grupo. Mientras que Biguá y Obras jugarán entre sí el 14 de diciembre.

La segunda ventana tendrá lugar en enero, con el Grupo A rumbo al Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico, con su primer juego el 31 de enero. Los grupos B y C se dirigirán a Uruguay y jugarán desde el 28 de enero en Antel Arena de Montevideo, mientras que el Grupo D también se reanudará el 31 de enero en Argentina, en el Estadio Luis Conde de Buenos Aires.

La tercera y última ventana de la Fase de Grupos se reanudará en marzo, y el Grupo B se dirigirá al Estadio Obras Sanitarias en Buenos Aires para jugar desde el 14 de marzo. El Grupo A se dirigirá a Canadá, con locación aún por determinar.

Los Grupos C y D comenzarán su última ventana de la fase de grupos el 11 de marzo, con el Grupo C en el Ginásio do Morumbi en Sao Paulo, Brasil, y el Grupo D en Chile para jugar en la Casa del Deporte en Concepción.

Los dos mejores equipos de cada grupo se clasificarán al Final 8, que tendrá lugar a partir del 6 de abril con los enfrentamientos de Cuartos de Final. Los partidos de Semifinales se llevarán a cabo el 7 de abril, y tanto el partido por el tercer puesto como la Final se llevarán a cabo el 9 de abril.

El campeón de la BCL Américas ganará un lugar en la Copa Intercontinental FIBA 2023. El C.R. Flamengo, actual campeón de la temporada 2 de la BCL Américas, jugará en la Copa Intercontinental FIBA 2022.