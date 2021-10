Central Córdoba, obligado a ganar un partido que será bisagra ante Aldosivi

29/10/2021 - 01:50 Deportivo

Dicen que para poder salir, primero hay que tocar fondo. Y Central Córdoba parece haber tocado fondo. No tanto por el último partido, en donde mostró carácter para rescatar un punto ante un rival complicado como Gimnasia, y de visitante. Pero sí por la larga racha que lleva sin poder ganar. Y el próximo lunes, cuando desde las 21.15 reciba a Aldosivi de Mar del Plata, buscará el ansiado triunfo que le sirva como punto de partida para la tan anhelada recuperación.

Ante el "Tiburón" será un partido bisagra para el "Ferro", que busca ponerle fin a la seguidilla de siete partidos sin sumar de a tres. Racha que lo ancló en el último puesto de la tabla de posiciones, un lugar donde a nadie le gusta verse y que, además, lo metió en zona de descenso. Y a pesar de que este año ningún equipo perderá la categoría, la tabla de los promedios es muy importante y en el Oeste la miran permanentemente.

Aldosivi es un rival directo en la lucha por la permanencia, de hecho se ubica también en la zona roja y está por debajo de Central Córdoba, por lo que será clave para ganar y ampliar esa brecha. Hasta el momento, al elenco santiagueño no le fue bien ante sus rivales directos: empató con Banfield, Platense, Godoy Cruz y Gimnasia; y perdió con Patronato y Huracán.

Ganar ante un rival directo, algo que todavía Central Córdoba no consiguió en este campeonato, es muy importante. Porque además de sumar, impide que el otro sume. Por eso la denominación de "partido de seis puntos". Entonces, sumar de a tres ante Aldosivi no solo adquiere relevancia por cortar una racha adversa de siete juegos, si no también porque significaría una muestra de carácter que el "Ferroviario" necesita dar.

Otro factor importante es poder celebrar con su gente. El hincha de Central Córdoba estuvo mucho tiempo sin poder ir a la cancha, al igual que los de los demás equipos del fútbol argentino. Pero desde que regresó, siempre vio a perder a Central: 1-2 con Huracán y 1-2 frente a Vélez. Y ya en el último partido, se escuchó fuerte el grito de guerra de la hinchada: "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo..." Un triunfo aplacará los ánimos y servirá como una bocanada de aire fresco para todos.

El partido del lunes tendrá muchos condimentos, a los ya mencionados se puede agregar la presencia de Martín Palermo en el banco visitante. Pero la presión será toda de Central.